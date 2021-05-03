嫩妹釣蝦1小時戰績慘爆！隔壁大叔急靠近 結局千人邪笑
近年來不少民眾都會到釣蝦場享受悠閒時光，在裡頭除了能體驗釣活蝦的休閒樂趣，還能料理、品嚐釣到戰利品的美味口感。不過，就有一名網友指出，自己在釣蝦場看到3名20歲的年輕女孩來釣蝦，但戰績卻十分悽慘，沒想到隔壁大叔就立馬靠近，結果曝光後，更是讓他PO文直喊「真是羨慕！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 21:44:05｜2021-05-03 22:04:29
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示自己在釣蝦場看到3名年輕女孩，目測大約20多歲，她們當時拿了2隻竿子準備釣蝦，卻不太會量水深，這時隔壁就有位大叔見狀趕緊上前幫忙，年輕女孩也趕緊向對方道謝。
然而原PO尷尬指出「三個妹子只有釣一小時，應該沒有10隻」，這時隔壁大叔又上前，立馬把剛剛釣到的好幾隻蝦分給3位女孩。溫馨的結局，也讓原PO在一旁無奈直喊「現在他們四個人同桌有說有笑的吃著蝦子，真是羨慕」。
貼文一曝光，就引來許多網友笑翻留言，「重點不是蝦，是妹妹的line」、「是羨慕妹子有蝦吃嗎？叔叔我不想努力了」、「這就是叔叔厲害的地方～多學學～」、「有時候緣分來的就是這麼突然，叔叔有用眼角餘光看你嗎」、「我突然想去釣蝦場釣蝦了」、「這是高手」、「叔叔懂喔」。
此外，還有過來人分享類似經歷，直言「之前跟幾個女生朋友一起去，也是隔壁桌看我們都是女生，就送了我們一桶蝦」、「正常....之前我釣了兩斤多沒有要吃直接200塊賣給旁邊的正妹」、「哈哈哈之前不會釣蝦，也沒釣很多隻，旁邊的叔叔就說要把蝦給我，他愛釣蝦不愛吃蝦」、「還好吧！之前旁邊坐一位爸爸帶兒子，爸爸也不會釣，5隻的樣子，我們也是直接手抓三把給他去烤，不然5隻是要吃什麼」。（編輯：陳雅雲）