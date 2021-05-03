嫌小龍蝦難洗！下秒竟全丟「洗衣機」 成果卻讓人妻笑了
龍蝦是非常受到歡迎的食材，不論是辦桌或是宴客，主菜中往往都少不了它。不過，就有名女子嫌用手洗小龍蝦太麻煩，於是就嘗試網路上的「小撇步」，將龍蝦通通倒入洗衣機，並按下開關清洗，沒想到洗完一打開蓋子，看到成果卻笑了出來，並直呼「自己真的太搞笑了」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 21:39:26
綜合陸媒報導，大陸貴州有一名周姓女子表示，因為孩子考試考得不錯，想買點好吃的當作他的獎勵，於是便在市場花250元（約新台幣1078元）買了5公斤小龍蝦，準備回家弄一頓豐盛的晚餐。但在準備料理時，她卻覺得要用手洗5公斤的小龍蝦相當麻煩。
這時，她想到之前在《TikTok》看過，有人分享「可以用洗衣機來洗龍蝦」，心血來潮的她決定嘗試看看，接著就把整袋小龍蝦全倒進洗衣機裡，並按下快速鍵。清洗了20分鐘後，她打開蓋子一看，瞬間倒抽了一口氣，因為小龍蝦全被洗衣機甩乾、甩碎成渣，內部也只剩下破碎的龍蝦殼。
最後，不但沒辦法吃小龍蝦，還因此毀了一台洗衣機，這讓她非常心痛，也忍不住自嘲「現在想想我真是太搞笑了，別人的影片那樣說，我居然就真的乖乖照做了，我從沒想過自己身上會發生這麼愚蠢的事，實在太傻了」。
許多網友看完也紛紛回應，「真的不能亂相信網路上的」、「這類影片很實用，但也不要一昧相信，不然倒楣的是自己」，另外也有網友透露，「專用的小龍蝦清洗機是用超聲波清洗的，根本就沒有什麼洗衣機洗龍蝦的方法」、「其實可以用洗碗機的模式來清洗小龍蝦，不但洗得乾淨，也不會像洗衣機那樣攪碎」。（編輯：許智超）