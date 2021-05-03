鹹酥雞攤最不該點啥？全場直指「魔王炸物」：好吃的太少
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有一名網友好奇詢問「雞皮是不是鹽酥雞最不該點的東西？」而引來許多老饕討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 22:49:38
原PO於PTT八卦板上發文，表示鹹酥雞的材料十分多樣，「只要是扔的進炸鍋，炸的熟的，都可以放進菜單裡」。但在這些多樣的食材中，他就指出「雞皮這種高價，又吃不飽的食材，是不是最不應該點的呢？」文末他也好奇提問「有沒有雞皮是不是鹽酥雞最不該點的食材的八卦？」
問題一曝光，就引來不少人留言，「雞皮還是建議用烤的比較簡單」、「我只吃過一次，還是同學買的，雞皮一直都覺得很噁」、「雞皮要用烤的」、「雞皮要炸得好吃油溫很難控」、「雞皮要炸得好吃其實難度很高，很容易炸到脆、酥掉」。
但亦有網友不太認同，直言「因為你沒吃過好吃的，雞皮必點啦」、「雞皮很好吃耶！！！！！你不懂啦！！！！！」、「炸到全乾，灑椒鹽辣椒還蠻好吃的啊」、「雞皮高價？」、「我只吃雞皮和銀絲卷」、「可是我每次都必點，吃起來超罪惡嘻嘻」、「我必點雞皮和皮蛋」。
甚至有鄉民點名其他地雷炸物，「蔬菜，都是油」、「空心甜不辣才是」、「最不該點的是蔬菜」、「我覺得炸高麗菜才奇怪」、「炸蔬菜吧==」。（編輯：陳雅雲）