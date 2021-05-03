77萬飛了！男童踢爆「電影院銀幕」沒人理 網怒：家長呢
不少民眾會利用閒暇時刻，帶著家人、小孩到電影院看電影放鬆心情。不過，大陸就有名男童和家人去電影院看電影，沒想到在播放片尾字幕時，他竟直接衝到最前方攻擊大銀幕，導致18萬元人民幣（約77萬元新台幣）的銀幕損壞，影片曝光後，也引起網友們紛紛撻伐。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 23:29:48
綜合陸媒報導，大陸廣東東莞一名男童在1日到電影院看電影，卻踢壞了影廳內的大銀幕，從監視畫面中可以發現，他在播放片尾字幕時，直接衝到最前方，先用雙手用力推了銀幕，再對著銀幕瘋狂拳打腳踢，但過程中完全無人出面制止。
影城市場部營銷總監張女士表示，員工在觀眾都離開後，才發現銀幕遭到破壞，「事情是發生在我們電影院最大的巨幕廳內，受損的銀幕也是我們最大，而且最貴的」。工作人員接著指出，銀幕的損壞已經影響了放映效果，而且基本上是無法修補的，只能更換整塊幕布，以「杜比全景CGS中國巨幕」的價格，大約是18萬元人民幣（約新台幣77萬元）。
另外，張女士也透露，他們尚未提出賠償請求，但已報警尋找男童及其家人，找到當事人之後，會找第三方機構進行估價。經多方調查後，民警在今（3）日已聯繫上涉事兒童的監護人，公安機關正積極引導影城、兒童監護人雙方通過法律程序妥善解決問題，事件也還在進一步處理中。
許多網友也紛紛回應，「當時家人怎麼沒制止」、「損壞公物要賠償，這是最基本的要求」、「奇怪的是全程家長都沒去阻止」、「孩子不聽話，多半是慣的」、「孩子任性，家長掏錢買教訓」、「好貴的玩具，以後估計長記性了」。（編輯：許智超）