好市多10年前「爆紅甜點」回歸！鐵粉淚崩：小時候的最愛
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；近日，一名女網友在臉書表示，到好市多發現10年前的「爆紅甜點」竟再度回歸，是自己當年每去必買的點心，並稱若是資深會員一定都知道的商品，貼文曝光引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-04 07:15:08
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，「如果您是資深會員，一定知道十幾年前這款療癒雪糕，在他們的一樓熟食區窗口有做零售」，是自己當時每去必買的商品，後來卻莫名消失，直到這幾年又重出江湖，但是現在這款雪糕已經變成盒裝，她忍不住抱怨「而且重點真的超超超煩的！一次都要買很多超邪惡欸！」
原PO認為，這款雪糕的巧克力脆皮，比一般市售雪糕厚又香，杏仁也蠻大塊，吃起來厚實濃郁、奶香夠，忍不住哭喊「真的又愛又恨啊！」最後笑稱「當然還是希望Costco別停賣，雖然很愛唸，卻是一直以來，我人生極重要療癒系食品之一！」
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「十幾年前是點餐後，雪糕才撕開包裝，整支浸進巧克力醬，拿起後立刻放進堅果碎中，用堅果碎埋起來，拍緊再交到客人手上，超好吃！」「我老公的最愛的，冰箱只能3支以上庫存，低於就要立刻出發好市多」、「當年的雪糕超級大支！」「是小時候的最愛」、「小時候去好市多必買！」「這個很好吃很可怕，真的會停不下來」、「以前我都跟他說不要加碎杏仁，好好吃」。
不過，也有網友表示「這個我真沒辦法，太甜了」、「太甜了啦！我只能咬兩口」、「這個怎麼長得那麼像吃喜酒最後發的雪糕啊？我很喜歡吃那種耶」。（編輯：賴詠璿）