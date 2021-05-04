吃到飽拿海鮮必回本？韓國人專挑「3食物」：跟台灣不同

吃到飽狂拿高價海鮮才回本？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》透露，韓國人去吃到飽不會特別拿海鮮，反而專吃「3食物」，與台灣大不相同。（圖／取自pixabay）
▲吃到飽狂拿高價海鮮才回本？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》透露，韓國人去吃到飽不會特別拿海鮮，反而專吃「3食物」，與台灣大不相同。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 13:29:32

「吃到飽」菜色豐富，選擇相當多元，深受不少老饕喜愛。而一般來說，台灣人去吃buffet時，除了瘋狂吃肉外，最喜歡拿的就是高價海鮮了，畢竟很多人都認為，這樣吃才會回本。不過，搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》近日卻透露，韓國人去吃到飽不會特別拿海鮮，反而專吃「3食物」，與台灣大不相同。

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，如果你和韓國人一起去吃buffet的話，你會發現韓國人專挑3種食物吃，第一種就是「水果」，韓國人看到水果都會瘋狂往盤子裡放，就連最便宜的西瓜，他們都能吃上很多。而第2種食物是「五花肉」，許多吃到飽餐廳都有韓式料理，在韓國烤五花肉是一種比較奢侈的東西，因此五花肉肯定是他們絕對不會錯過的菜色。至於第3種食物則是「牛肉」，在韓國人心目中，牛肉就是自吃到飽裡最好的食物之一，他們看到牛肉通常都會多拿一些。

▲搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，韓國人吃buffet必拿水果。（圖／取自pixabay）
▲搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，韓國人吃buffet必拿水果。（圖／取自pixabay）
▲搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，牛肉在韓國算是高單價食材，因此韓國人去吃吃到飽時，絕對不會錯過牛肉料理。（圖／取自pixabay）
▲搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，牛肉在韓國算是高單價食材，因此韓國人去吃吃到飽時，絕對不會錯過牛肉料理。（圖／取自pixabay）
不過，大家肯定好奇「若是想吃回本，難道不該多拿海鮮嗎？」以上3種食物感覺都沒比海鮮值錢，尤其是水果！但韓國人卻吃得樂在其中，究竟是為何呢？《小乾倩倩的遊戲的美食》分析原因直指，其實韓國水果的價格極為昂貴，所以他們去吃buffet時，看到這麼多免費水果，當然非常高興，能多吃一點就多吃。

此外，《小乾倩倩的遊戲的美食》也透露，五花肉和牛肉雖然在韓國都有，但也都算是高單價食材，一般只有在吃大餐時他們才會買五花肉，在韓國給朋友送禮的話一般也會送牛肉，足以看出牛肉在韓國的地位，普通家庭並不會一天到晚吃牛肉，且韓國是靠海的國家，海鮮眾多，自然對海鮮料理就不足為奇了，這點跟我們還真是不太相同。（編輯：許苡晴）

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