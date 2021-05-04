「3生肖」天生超好命！38歲翻身變富翁　到老不缺錢花

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生肖龍
屬龍的朋友們精明能幹又很有商業頭腦，他們即使開始過得清貧，也能用自己的智慧創造財富。生肖龍有「吉德貴人」相助，算命的說，他們生來就注定是上等人，38歲左右翻身變富翁。屬龍的他們對生活抱有積極向上的態度，為了能夠讓自己更好的享受生活會努力的賺錢，隨著年齡和閱歷的不斷增長，他們40歲左右會在事業的發展中一帆風順。總之，生肖龍的朋友賺錢的機會很多又商機無限，想窮也窮不了。
生肖狗
屬狗的人大多天資聰穎，他們不光有勇有謀並且行事果斷迅速。他們命中有「紫微」吉星臨身，算命的說，他們生來就注定是上等人，38歲左右翻身變富翁。屬狗的朋友們萬事皆一帆風順的同時，背後也時時有貴人撐腰，在事業上將會迎來發大財的機會，生肖狗不凡的智商，往往在日後的人生當中能占據先機。屬狗的朋友們只要不忘學習好的經驗，就能有巨大的回報，特別是橫財運方面能腰纏萬貫。
生肖豬
豬年出生的人大多八面玲瓏，頭腦聰明，對於財運他們是一半信命一半信自己。生肖豬因為得吉星「銀解」的庇佑，他們生來就注定是上等人，38歲左右翻身變富翁。屬豬之人有很強的賺錢意識和能力，他們獨立性強，很早就能靠自己養活自己，熬過38歲以後能一步一個腳印，踏踏實實走過來，財富自然會越來越多，只要把握住人生中每次好時機，就能使自己脫離平凡無為，翻身變富翁，到老都不缺錢花。（編輯：賴詠璿）