哪個錯別字最無法接受？答案一面倒：「在再不分」排第二
生活中總有許多習以為常的事物，有時候我們只要快速瞄個幾眼，就能看出大概意思，不過，也因此常忽略其正確性。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「哪個錯別字最無法接受？」沒想到網友答案紛紛一面倒，直言「『在再不分』還算排第二」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-04 11:35:41
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「看到哪個錯別字讓你火大？」的文章表示，「在（再）說一次我不再（在）家，你別在（再）打來，你得（的）笑話讓大家覺的（得）很冷，在錢斃（幣）上大便應該拖去槍幣（斃）...」原PO用一串造句列出錯別字後接著提出疑問「什麼字用錯感到礙眼很不爽？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「錄取跟入取最近也很常看到」、「很多人說別人在再不分，可是根本很多人自己分錯都不曉得」、「既然跟竟然 完全不懂怎麼會有人搞錯？」、「我也碰過既然跟竟然能搞錯的人，真的沒救了」、「烘培是『烘焙』」、「狙擊唸阻擊的我見一個打一個」、「只要是錯別字都火大啊」，甚至更有人點出最令人無言的是「應該變因該」，「因該，有好感的人打會瞬間冷掉慢走不送」、「我還看過手寫的因該」、「因該！會讓我覺得智商堪憂」、「『在再、的得』這種我覺得還好，發音一樣有時候是忘記選字，但打成『因該』真的無法接受」、「因該看了都莫名很火」。（編輯：王柏文）