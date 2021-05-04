竹科媽媽拒低端人口！台積電工程師曝「內幕」：條件不難

一名日前搬到竹科的女網友在PTT發文，表示最近和一名懷孕的女同事閒聊，得知對方想進入竹科當地頗知名的媽媽群組，但想入群組可沒這麼簡單，不僅要審核父母學經歷，職業至少為醫師、律師或公務員，或持有3間以上不動產，條件相當嚴苛，不過，就有一名台積電工程師表示「其實不難」。





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該名竹科女網友在PTT的WomenTalk版上提到，最近和一名懷孕20週的女同事閒聊，得知對方想要進入竹科當地頗知名的媽媽群組，想進群前還得先以「打造有質感的媽媽群組」、「不想讓低端人口加入」為由審核父母的學經歷，要求父母雙方至少有一方得符合「四大學士以上或中字輩以上碩士」、「待過上市上櫃的公司5年以上」、「至少一方為醫生、律師、公務員」，若無亮眼的學經歷就必須家裡自己創業，「持有3間以上不動產」，且提供所有權狀證明。





▲一名搬到新竹工作的竹科女網友表示，同事想加入當地知名的媽媽群組，進群前還以「不想讓低端人口加入」為由審核學經歷。（圖／翻攝自 Pixabay）

貼文一出，也立刻引發網友熱議，「三十而已真人版」、「原來日劇演的都是真的」、「上流社會階層就是這樣，不要被貧窮限制住想像力了」、「這種群組一直都有，對家世背景都有要求」。





不過，根據《ETtoday新聞雲》報導，就有一名台積電工程師表示，「其實入群條件不難」，因為在竹科工作的人，約有7成左右應該都能符合其中一項，他也認為其實這有點像是在「黑竹科」，意圖想把竹科人講得像是眼睛長在頭頂上；且家住全台首富里「關新里」的他也表示，左鄰右舍其實就蠻多人都符合條件的。（編輯：郭佩蓉）



