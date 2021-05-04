長輩幫買婚戒女方卻不爽？真相曝光　過來人吐解方：完美

▲結婚一生最重要的時刻之一，網友也提出疑問，「結婚能沒有婚戒嗎？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲長輩幫買婚戒女方卻不爽？真相曝光，過來人吐解方。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 12:35:26

結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎，近日，就有網友表示自己遇到的狀況「長輩幫買婚戒女方卻不爽？」沒想到背後的真相曝光後，許多過來人紛紛分享經驗和解方，直言「真的很可以」，引起熱議。

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▲有人提出解方「順長輩意，以後老婆看到喜歡的再買，這樣也可以」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有人提出解方「順長輩意，以後老婆看到喜歡的再買，這樣也可以」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「長輩幫忙買單但只能選銀樓的婚戒？」的文章表示，「還沒結婚好像不能發在婚姻版，所以...其實我跟女友是有存結婚基金，結婚宴客也沒打算太鋪張，就是雙方親戚出席的家宴，還有幾個比較要好朋友的結婚派對而已，剩下就是婚戒跟婚紗照是女友比較在意的」，原PO更接著說「她覺得一生只有這麼一次，可以買稍微好一點的品牌婚戒，但我爸媽覺得既然都決定不鋪張了，乾脆銀樓款式挑一挑就好，他們可以出錢，當作送我們的禮物，我們的錢就留著當買房頭期款，但我女友不太樂意，她覺得不是錢的問題，請問夾在中間的我該如何協調比較好？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「連這都得要苦惱協調，這婚你還要結嗎」、「有認識的去銀樓買到假鑽喔，沒做功課還是去連鎖的至少比較有保障」、「原PO感覺好好先生想要兩邊都討好，但這種通常到最後是兩邊都吃力不討好；婚後如果住家裡就想辦法搞定你女友，婚後住外面那就找藉口把父母那邊蒙混過去」、「銀樓款式很俗，我老公不在乎戒指的他都受不了，最好還是買老婆喜歡的，不然被抱怨一輩子」，更有人提出解方「順長輩意，以後老婆看到喜歡的再買，這樣也可以」、「長輩的心意就收下 你跟女友之後自己再買過也不用跟他們說，原則上所有長輩送的東西都是這個道理」、「長輩一套，你們自己再買一套，有那麼難嗎？長輩那套是他們要做面子用的」、「父母那邊買保值的啊，自己再買喜歡的」。（編輯：王柏文）

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