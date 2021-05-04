他曝「民國76年中鋼紙本股票」！網跪了：公司會超想買回

隨著時代進步，再加上科技日新月異，買股票的方式也早已從打電話下單，改為手機APP或是網頁電子下單，而股票的發行亦從實體股票改成電子化，不過就有名網友近日曬出一張民國76年發行的「中鋼紙本股票」，好奇「該如何賣掉」，貼文一出，網友全驚呼。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友昨（3）日在PTT發文並曬出一張中鋼的紙本發票，表示自己是名股票菜雞，最近看到新聞才發現鋼鐵股漲很多，而他手上剛好有一張中鋼想要賣，因此好奇「請問有推薦的販賣管道嗎」？





而根據原PO所貼出的照片來看，該張中鋼實體股票發行於民國76年，原始股東是中國石油股份有限公司，面額一千股，當時的市值約一萬元整，而左下方則印著永豐紙業股份有限公司承印。不過，貼文一出，也有網友好奇「為啥股東是中油」，原PO也回應解釋，當時中鋼並未民營化，因為中油是第一手股東，現金增資轉賣，因此該張股票才印有中油公司的字樣，「後來轉賣背面有過戶資訊」。





▲一名網友PO出民國76年發行的「中鋼紙本股票」，好奇「該如何賣掉」，貼文一出，網友全驚呼「以為是廢文，結果跪著看」。（圖／翻攝自PTT）

也有網友提醒原PO，2013年以前都有配股，應該可以先了解「歷年配股配息」有無領到，可以拿到服務代理或是開戶券商櫃台，再存到集保（臺灣集中保管結算所），「查了一下，2013年以前都有配股」、「先去了解一下歷年配股配息有沒有領到」、「可以拿到股務代理或是開戶券商櫃台在存到集保公司」、「這些年配股配息不少，去證券公司開個戶吧」、「記得找中鋼股代問歷年配股配息」。





另外，還有人表示，「一萬股中鋼承認的話會先計算成市值，股利另計。但是中鋼應該會很想跟你買回，除非他倒閉，否則他利息會不斷往上加」。（編輯：郭佩蓉）



