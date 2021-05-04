他曝「民國76年中鋼紙本股票」！網跪了：公司會超想買回

▲一名網友PO出民國76年發行的「中鋼紙本股票」，好奇「該如何賣掉」，貼文一出，網友全驚呼「以為是廢文，結果跪著看」。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友PO出民國76年發行的「中鋼紙本股票」，好奇「該如何賣掉」，貼文一出，網友全驚呼「以為是廢文，結果跪著看」。（圖／翻攝自PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 13:42:02｜2021-05-04 13:48:16

隨著時代進步，再加上科技日新月異，買股票的方式也早已從打電話下單，改為手機APP或是網頁電子下單，而股票的發行亦從實體股票改成電子化，不過就有名網友近日曬出一張民國76年發行的「中鋼紙本股票」，好奇「該如何賣掉」，貼文一出，網友全驚呼。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友昨（3）日在PTT發文並曬出一張中鋼的紙本發票，表示自己是名股票菜雞，最近看到新聞才發現鋼鐵股漲很多，而他手上剛好有一張中鋼想要賣，因此好奇「請問有推薦的販賣管道嗎」？

而根據原PO所貼出的照片來看，該張中鋼實體股票發行於民國76年，原始股東是中國石油股份有限公司，面額一千股，當時的市值約一萬元整，而左下方則印著永豐紙業股份有限公司承印。不過，貼文一出，也有網友好奇「為啥股東是中油」，原PO也回應解釋，當時中鋼並未民營化，因為中油是第一手股東，現金增資轉賣，因此該張股票才印有中油公司的字樣，「後來轉賣背面有過戶資訊」。

▲一名網友PO出民國76年發行的「中鋼紙本股票」，好奇「該如何賣掉」，貼文一出，網友全驚呼「以為是廢文，結果跪著看」。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友PO出民國76年發行的「中鋼紙本股票」，好奇「該如何賣掉」，貼文一出，網友全驚呼「以為是廢文，結果跪著看」。（圖／翻攝自PTT）
而其他網友則是驚嘆，「差點以為是廢文，居然是骨董」、「這當傳家寶了啊，賣啥賣」、「以為是廢文，結果跪著看」、「傻了才賣」、「這個可以拿去股票博物館展示了吧」、「比我還老的股票」、「真的是現貨」、「這張紀念意義大於實質意義」、「原來貼壁紙是這意思啊」、「那時10元很大耶，可以吃一碗陽春麵，相當於現在45元」、「骨董，不少收藏家可能會跟你高價收」、「是我不會賣欸...」、「這太神了」。

也有網友提醒原PO，2013年以前都有配股，應該可以先了解「歷年配股配息」有無領到，可以拿到服務代理或是開戶券商櫃台，再存到集保（臺灣集中保管結算所），「查了一下，2013年以前都有配股」、「先去了解一下歷年配股配息有沒有領到」、「可以拿到股務代理或是開戶券商櫃台在存到集保公司」、「這些年配股配息不少，去證券公司開個戶吧」、「記得找中鋼股代問歷年配股配息」。

另外，還有人表示，「一萬股中鋼承認的話會先計算成市值，股利另計。但是中鋼應該會很想跟你買回，除非他倒閉，否則他利息會不斷往上加」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
20%80%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
66.67%33.33%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
34.15%65.85%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
84.18%15.82%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀