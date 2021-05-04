工作兩周被資遣！公司「1年後突來電」　行家抖暗黑內幕

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時隔一年後，原PO發現該間公司在求職網上又開出了相同的職缺，「也許疫情已經減緩對於此職缺開始有需求」，過了幾天前公司更是主動撥電話、寄信詢問她是否有意願回去上班，希望原PO能再跟對方聯絡，再安排一次面試。目前已經有職位在身的原PO對此也相當猶豫，因此發文詢問網友「是否要答應參加他們的面試？因為有了過去的經歷，對於這間公司的印象不太好，還是就直接拒絕他們的邀請呢？」。
對此，不少網友就點出前公司找她回去只是「面試」而非直接聘僱，認為她應該拒絕對方的邀約，「當然不要啊！今天他要找你，不是要你回去上班，而是提出再面試一次，問號？已經做過的工作為什麼還需要再面試一次？當然果斷不要」、「是我就不會去欸，我超討厭這種反反覆覆的公司」、「因為縮減人力而資遣，那你想想之前那些人的工作呢？你回去那些工作可能就落在你身上了」。
不過也有網友持相反立場，認為能夠把握這次的職缺空窗期，在面試階段將預期薪資拉高，「別跟錢過不去，薪水直接開1.5－2倍，成功就賺到，失敗的話反正本來也不想去」、「去啊！薪水開高於當初的價碼（比現職高個幾千塊），不然犧牲一個工作，回去的意義何在？」、「別跟錢過不去，中肯做法先開高於三千到五千，否則不考慮」。（編輯：楊智傑）