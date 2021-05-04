工作兩周被資遣！公司「1年後突來電」　行家抖暗黑內幕

去年因為新冠疫情的影響，有些公司陷入財政困頓，只能縮編資遣員工，日前一名女網友就提到自己去年就在一間公司入直了兩周後，就被公司以疫情縮編為由資遣，沒想到如今卻發現前公司刊登了相同的職缺，前幾天更突然打電話詢問她是否有回去的意願，原PO猶豫不決同時也希望網友能給些意見，話題掀起不少網友討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女網友在社群論壇《Dcard》上發文提到，去年自己剛畢業時，曾經成功錄取某間公司並且在報到後入職工作一個多禮拜，只是正當她以為工作愈來愈上手時，公司就以人力縮減為由，告訴她「不用再來上班了」，原PO只好摸摸鼻子，再度翻出履歷表找了下一份工作。

時隔一年後，原PO發現該間公司在求職網上又開出了相同的職缺，「也許疫情已經減緩對於此職缺開始有需求」，過了幾天前公司更是主動撥電話、寄信詢問她是否有意願回去上班，希望原PO能再跟對方聯絡，再安排一次面試。目前已經有職位在身的原PO對此也相當猶豫，因此發文詢問網友「是否要答應參加他們的面試？因為有了過去的經歷，對於這間公司的印象不太好，還是就直接拒絕他們的邀請呢？」。

▲女網友猶豫是否該放棄現在的工作，回到前公司重拾上一份工作。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

對此，不少網友就點出前公司找她回去只是「面試」而非直接聘僱，認為她應該拒絕對方的邀約，「當然不要啊！今天他要找你，不是要你回去上班，而是提出再面試一次，問號？已經做過的工作為什麼還需要再面試一次？當然果斷不要」、「是我就不會去欸，我超討厭這種反反覆覆的公司」、「因為縮減人力而資遣，那你想想之前那些人的工作呢？你回去那些工作可能就落在你身上了」。

不過也有網友持相反立場，認為能夠把握這次的職缺空窗期，在面試階段將預期薪資拉高，「別跟錢過不去，薪水直接開1.5－2倍，成功就賺到，失敗的話反正本來也不想去」、「去啊！薪水開高於當初的價碼（比現職高個幾千塊），不然犧牲一個工作，回去的意義何在？」、「別跟錢過不去，中肯做法先開高於三千到五千，否則不考慮」。（編輯：楊智傑）