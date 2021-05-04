殯葬業高薪超好賺？禮儀師親揭「慘痛代價」：女性要三思

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原PO也提到，大家最好奇的薪水的部分，工作性質不一樣，薪水也不盡相同，且做越久會隨著人脈而提高，「我們算的是業績制度，禮儀師業績好100K不是問題，業績不好也有可能30K而已，就跟房仲一樣」，但當然薪水高意味著捨棄的也多，24小時待命，用錢換你的肝；24小時待命，用錢換你的朋友。第一現場人員，有可能會有傳染疾病，包括飛沫傳染、血液傳染都有可能，因為你會觸碰到亡者的傷口，以及他身體釋放的氣體，導致你染上疾病。
甚至可能本來今天跟朋友或女朋友約好晚上一起吃飯，結果一個預計明晚拔管的病患突然心跳停止，就必須要到達現場，為了錢必須捨棄朋友或家人，身旁只剩下朝夕相處的同事。
做這一行還得擁有不怕生的個性，需要擅長表達，不然家屬會覺得你不靠譜，不敢把自己的親人交給你，最重要的是要懂得抒發自己的心情，沒有人親人過世是快樂的，所以必須承受很多負面的壓力，人家對你發脾氣也是家常便飯，所以要懂得調適自己。
此外，原PO不建議女生入行，長期的熬夜對經期有很大的影響，雖然還是有女性禮儀師，但需要扛大體，所以有辦法打開瓶蓋的再考慮，還得顧慮未來公公婆婆的刻板印象，除非公公婆婆很開明、不忌諱這行業。（編輯：賴詠璿）