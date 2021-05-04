衛生棉吸水爆出「不明物體」？內行人曝解答：尿布也有

▲一名女網友表示她某次不小心將衛生棉拿去泡，結果整片吸滿水，她一捏竟然就爆出一顆一顆的「不明物體」，讓她相當好奇「這是什麼」，貼文一出，就有內行網友解答了。（示意圖／取自pixabay）
▲一名女網友表示她某次不小心將衛生棉拿去泡，結果整片吸滿水，她一捏竟然就爆出一顆一顆的「不明物體」，讓她相當好奇「這是什麼」，貼文一出，就有內行網友解答了。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 14:24:21｜2021-05-04 15:23:01

衛生棉或衛生棉條是女性經期來必用的產品，不過你知道衛生棉裡面是什麼嗎？就有一名女網友日前發文，表示她某次不小心將衛生棉拿去泡，結果整片吸滿水，她一捏竟然就爆出一顆一顆的「不明物體」，讓她相當好奇「這是什麼」，貼文一出，就有內行網友解答了。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「衛生棉裡面這啥」為題發文，表示某天她回家就立刻洗了自己沾到月經的褲子，但由於當時肚子太餓，就先讓褲子泡水，吃完東西準備清洗時才發現，「摸到口袋那邊整個膨起來，我想說這是啥，氣球嗎，一拿出來，哇嗚，竟然是一個吸滿水的衛生棉，當下心好痛，一片很貴的呢」。

▲女網友PO出在衛生棉裡看到的不明物體。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出在衛生棉裡看到的不明物體。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO接著說道，因為看著衛生棉吸水後變超澎，好像下一秒就會爆炸，她就將它拆開並直接捏下去，「果然真的爆炸，爆出這個一坨又一坨透明的不明物體」，摸起來一顆一顆且軟軟的，「有一點像被打碎的水晶寶寶，我一直以為衛生棉裡面是棉，結果今天意外發現這個不明物體，有人知道這是個什麼東西嗎」？

▲女網友PO出在衛生棉裡看到的不明物體。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出在衛生棉裡看到的不明物體。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，引起熱議：「尿布裡面也都是這種東西噢....」、「這個尿布裡面也有啊，我以為大家都知道」、「就水晶寶寶」、「就吸水的啊，有那麼驚訝嗎」。

另外，也有內行網友解答，「那個是水膠，是一種高分子，可以吸收大量水分，用在隱形眼鏡、尿布之類的」、「就是水晶寶寶啊…聚丙烯酸鈉」、「是聚丙烯酸鈉喔，很會吸水，尿布也會用到這個材料」、「水膠，今天才上到哈哈，只是高分子沒事啦」、「高分子吸收體＋１」、「聚丙烯酸鈉，除了衛生棉以外，尿布裡面也有大量的這個成分喔，科普一個，水晶寶寶主成分也是這個」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
20%80%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
66.67%33.33%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
34.15%65.85%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
84.18%15.82%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀