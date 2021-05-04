衛生棉吸水爆出「不明物體」？內行人曝解答：尿布也有

衛生棉或衛生棉條是女性經期來必用的產品，不過你知道衛生棉裡面是什麼嗎？就有一名女網友日前發文，表示她某次不小心將衛生棉拿去泡，結果整片吸滿水，她一捏竟然就爆出一顆一顆的「不明物體」，讓她相當好奇「這是什麼」，貼文一出，就有內行網友解答了。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「衛生棉裡面這啥」為題發文，表示某天她回家就立刻洗了自己沾到月經的褲子，但由於當時肚子太餓，就先讓褲子泡水，吃完東西準備清洗時才發現，「摸到口袋那邊整個膨起來，我想說這是啥，氣球嗎，一拿出來，哇嗚，竟然是一個吸滿水的衛生棉，當下心好痛，一片很貴的呢」。





▲女網友PO出在衛生棉裡看到的不明物體。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出在衛生棉裡看到的不明物體。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，也有內行網友解答，「那個是水膠，是一種高分子，可以吸收大量水分，用在隱形眼鏡、尿布之類的」、「就是水晶寶寶啊…聚丙烯酸鈉」、「是聚丙烯酸鈉喔，很會吸水，尿布也會用到這個材料」、「水膠，今天才上到哈哈，只是高分子沒事啦」、「高分子吸收體＋１」、「聚丙烯酸鈉，除了衛生棉以外，尿布裡面也有大量的這個成分喔，科普一個，水晶寶寶主成分也是這個」。（編輯：郭佩蓉）



