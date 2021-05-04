台股跌破萬7！她融資「狂虧900萬」　網見1亮點：不用怕

台股表現。（圖／記者顏真真攝）
▲網友透露友人最近剛繳房貸，融資進台股卻慘遇大跌，狂虧900萬，不過網友見1亮點卻喊「怕啥」。（圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 15:23:03

台股今（4）日開高走低一路下殺，盤中一度大跌574.74點，終場收在16933.78點，熱門股航運、鋼鐵也全都受到重挫，讓眾多股民們叫苦連天。對此，就有一名網友表示，朋友融資加上剛開始繳房貸，結果今天卻暴跌慘虧900多萬元。

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該名網友在PTT以「我朋友是不是準備畢業了」為題發文並附上截圖，而從圖片上來看，原PO這位女性友人買了台聚、中鴻、聯電、大成鋼、友達等，損益部分一片綠油油，而報酬部分一共慘虧了913萬元。

原PO提到，「今天一波大怒灌綠成這樣，而且她還融資，最近的殺盤她不曉得補了多少錢，好死不死她才剛開始繳一間新房子，直接跑路會不會比較省事（誤）」，不過原PO還是在文末替友人詢問「有敗部復活的高手鄉民可以分享一下心得？給她點信心」。

▲原PO分享友人遇到的慘況。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO分享友人遇到的慘況。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，引起熱議，「全部追在高點？」、「直接賠房子耶」、「....地獄倒楣鬼？」、「看到我就胃痛」、「大盤殺的就是強者你朋友這類人，不好好上班融資買股」、「再融資買啊！用現金買最安全」、「漲到一萬七還能賠錢真的不容易」、「為什麼買的點位都那麼高」。

不過，也有網友發現「1亮點」，「這樣才30%...有差嗎」、「你朋友本金很厚啊」、「前面賺了五千萬都不說」、「900萬才30趴，估計房產好幾棟，收租一下就回來了」、「照她這樣玩，前面賺了四五千萬了啦」、「本金3000萬是在怕什麼」、「有三千多萬還需要你擔心嗎」。

最後，提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）

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