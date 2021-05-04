「理工男VS文組男」怎麼選？女作家揭關鍵　兩派人掀熱議

不少人認為文組與理組之間的差異似乎永遠有道鴻溝，不論從價值觀、未來就業環境或是小至「能否成為另一半」都會因為就讀文組或理組而有不同。日前作家黃大米就在臉書一一分析理工男與文組男的優缺點，更自曝許多親身經驗，直呼相較文組男，理工男更「不容錯過」。不過這番言論曝光後，卻意外掀起外界熱議，許多網友也無奈表示，這種結論只是更加深民眾對於不論文、理組的刻板印象。

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黃大米2日針對文理組男性發表個人見解，其中她就分析文組男因為學習、工作環境，在滿坑滿谷的女生環境中選擇權較高，導致性格上大多較柔弱，也比較了解「斤斤計較」的涵義；理組男則會認為粗重的事情他們可以來、付錢也大方，且珍惜看到女生的機會。

接著她又分析，受到環境影響，「理工男生會覺得照顧女生理所當然，文組男生會覺得被女生照顧理所當然」，更直言自己是想強調「少就是珍貴，多就是垃圾」的道理，同時舉例女生在理工組環境是「母豬賽貂蟬」，而自己大學口傳系的男生僅有個位數，「自然會覺得女生多如山，錯過這山還有那山，爬了這山還有那山」。

▲黃大米先以文組、理組的學習就業環境，點出男女比不同會影響對待異性的態度。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

接著黃大米也以自己身處媒體圈的經驗苦勸「請不要低估環境對人的影響力」，表示曾有男記者告訴她「你看我們辦公室女生的顏值，真的只有酒店可以相比，且我們學歷不是大學就是留學，未來我離開這行後，很難再找到這樣的工作環境」。

文末黃大米更補充3點關鍵，「如果你是男生找不到女朋友，記得去念傳播學院，女生不僅多，且外表好，口才也很好喔，吵架的時候很熱鬧，完全不會有沉默是金這種事情」、「如果你的男友或者先生想去念傳播學院的碩班，他將有很高的機率會劈腿，報名入學前請勸阻」、「理工男跟文組男生最大差別不是個性而是薪水」，更幽默總結「

」、「

」。

▲「理工男VS文組男」怎麼選？黃大米笑稱理工男生真的很不錯，值得好好考慮。（示意圖／取自pixabay）

不過該篇文章也在社群間掀起熱議，許多網友認為這些思維和經驗太過時，應該鬆綁民眾對於所讀科系的刻板印象，「都2021了，這種刻板印象能留在古代嗎」、「很多人都說父權的擁護者不是只有男性，我的想法是，真的是如此」，但也有網友認同表示「好寫實的一篇文，實際狀況真的是這樣，挑對科系上天堂，挑錯科系下廳堂」、「理工男多數真的蠻好相處的，靦腆得很可愛」。（編輯：楊智傑）