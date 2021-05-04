在國外「年薪破百萬」就好過？遊子慘曝現狀：沒辦法存錢
台灣近年來低薪成為常態，不少人也因此奔赴國外打拼，追求更好的待遇。不過就有在外國打拼的遊子，分享現況並感慨「存的錢不一定比在台灣工作多」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-04 15:49:01
有網友在論壇《Dcard》上分享旅外工作的現況，「目前在德國工作，稅後一個月賺3300歐元（約新台幣11萬），我都自己煮，一個月餐費差不多250歐左右，然後住公司宿舍免錢，醫療保險、網路也是公司出，繳水電暖氣費用就好，我都騎腳踏車上下班交通費等於0，一個月剩2800歐，感覺存錢存超快的」，不過他也看到有媒體報導一位24歲紐約女孩，年薪220萬台幣卻在紐約過著節儉的小資生活，不禁疑惑「有沒有在美國工作的人分析一下，為何220萬在美國紐約算很窮？」
不少旅外的網友也紛紛回應「國外年薪高，但存的錢不一定比在台灣工作多」、「我姐在加州當藥師，一年400w台幣，加州稅重，也是拮据在生活」、「我跟我老公也是在國外生活，不過現在也是規劃退休要回臺灣」、「最大的花費在房租吧，我的年薪20萬美金，住在灣區房租每個月3000，基本上就是存不太到錢」、「不要只看新台幣220萬心情就飛上天，看當地生活應該換算當地幣值，然後再算稅率還有其他相關稅收，扣掉生活費才是準的」、「重點是稅很重吧跟物價問題吧，不能單看數字啊」、「我紐約打工一個月4000美金，還是窮得快死掉，我0房租還是存不到錢」。
但也有人持不同看法，「新加坡工作路過，其實我還是喜歡高薪高物價，單單看iPhone指數就好，國外可能一週到兩週就能買一隻了，台灣可能要花一個月，實質金錢賺得多去低物價國家旅遊整個超爽」、「在國外打拼就是要盡量省，把錢拿回台灣用才是效益最大化」、「美國就是高消費高薪水，大家都很敢花，都沒在存錢，金錢觀跟亞洲不一樣，但我還是想去那邊工作」。（編輯：潘毅）