老婆LINE一句「我去醫院」！下秒回傳嬰兒照　新手爸愣了

結婚後兩人一同期待家中新成員的到來是件暖心的事，許多夫妻也會為了生兒育子事前做好許多準備，希望能在寶寶誕生後一切都能按照規畫進行，不過日前就有名日本新手老爸在推特上分享，由於妻子生產的速度實在太快，他才剛要前往醫院就收到好消息，由於整個過程實在太逗趣，這名新手爸爸的意外反應也讓許多網友笑翻。

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根據日媒《grape》報導，一名日本推特網友

「yuaskyua」

紀錄了他與妻子開心迎接寶寶的過程，同時曬出兩人LINE的對話記錄。這名準媽媽在當天凌晨5點多因為感到腹部疼痛於是聯繫醫院，並在6點33分時簡單傳了一句「我去醫院了」給丈夫，儘管原PO連忙詢問發生了什麼事、是不是要生了，卻遲遲沒收到對方的回覆。

焦急的原PO接著也表示，因為他遲遲沒收到妻子報平安，所以也傳訊息告知妻子他正在趕往醫院的路上，沒想到就在7點23分時妻子這才神回覆一句「生囉」，同時回傳一張寶寶在醫生與護理師們手中嚎啕大哭的照片，由於妻子從家中抵達醫院，再到寶寶呱呱墜地的過程大約只有50分鐘，速度快到讓原PO也反應不過來，只傻傻的打下一字「欸？」，兩人事後也才將生產過程和對話紀錄上傳到推特。

▲兩人的對話紀錄曝光後讓推特網友笑翻了。（圖／翻攝自推特@yuaskyua）

這段讓他感到驚喜和驚嚇的生育經驗曝光後，瞬間吸引超過30多萬名網友按讚轉推，許多網友也被新手爸爸的反應逗樂，紛紛留言祝賀「真的太快了，完全來不及反應」、「恭喜你們！寶寶看起來也很健康」、「最快的精子與最快的媽媽」、「母子都一樣迅速呢」、「平安生下來真是太好了」。（編輯：楊智傑）