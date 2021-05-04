百元理髮靠啥賺錢？老闆抖出「獲利手法」：房子買兩間了
近年來百元理髮店如雨後春筍般冒出，因其主打便宜且快速的優勢，高CP的特點總是吸引不少民眾。不過，就有一名網友好奇發問「百元剪髮靠什麼賺錢？」對此，就有鄉民表示認識百元理髮店的老闆，甚至揭開了賺錢手法，意外在網路上掀起一陣熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-04 18:00:45
原PO於PTT八卦板上發文，表示每次到百元理髮店遇到的店員都不同，他這次先向店員表明隨便剪就好，但對方仍服務了許多，最後也僅收100元，這就讓他納悶「我完全是洗頭方便才去，這種店靠什麼賺錢啊？」
問題曝光後，就引來不少網友討論，「一天一百個客人的數量暴力」、「我朋友開在三重，一間店獲利一個月八萬」、「沒什麼成本沒什麼風險，就是個穩賺不賠的生意」、「聊過，年輕的多是練技術，阿姨則是說髮廊太閒出來兼差」、「不用等很久又剪很快很好啊～時間也是金錢」、「風險低啊！又沒什麼進貨成本，跟按摩一樣靠勞力技術賺錢」。
其中就有鄉民回文表示認識一名經營百元理髮店的老闆，而對方的獲利手法就是「靠地點衝大量」，直言「老闆是個奇人，除了滿會剪，聊天說他下個月要關門，因為漲租金，才知道老闆很會找地點，找那種租金跟人流脫勾的，有點像打帶跑，要漲租金就走了，一人公司的好處」。
不少人一看也紛紛認同表示，「理髮的裝潢成本很低，很多東西都不是做死的，可以搬了就走，所以他沒在怕吧」、「看地點，尤其附近有軍警校、營區，整個賺爆！加上百元理髮其實很快，十分鐘就可以弄完一個，一般理髮廳十分鐘設計師還在跟你聊天」、「我朋友做百元剪髮，看她認真做了快10年了，桃園房子買兩間了！一間店面，一間大樓！」、「這種都是辛苦錢，respect」。（編輯：陳雅雲）