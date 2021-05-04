月花數十萬「交3個女友」！43歲大叔曝真實心聲：太便宜

▲一名男網友在交友軟體上和一名女子交往，3個月內花了160萬，精品無限買，卻慘遭分手，崩潰直呼「都沒發生性關係」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲在日本近年因為通訊軟體的普及，類似包養關係的「爸爸活」相當盛行。有一名43歲大叔也講述自己交往「3位女友」的經歷，並忍不住感慨「實在太便宜」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 18:25:31

對於現代人而言，婚姻究竟是包袱還是必須的呢？在日本近年因為通訊軟體的普及，類似包養關係的「爸爸活」相當盛行。有一名43歲大叔也講述自己交往「3位女友」的經歷，並忍不住感慨「實在太便宜」。

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據日本媒體《NEWSポストセブン》報導，他們採訪到一位43歲M先生，M先生因為在房地產與虛擬貨幣上投資獲得成功，便近期就選擇從公司退休，專心處理投資事務，年均獲利上看千萬。

有閒又有錢的M先生也耐不住寂寞，開始上網尋找女性伴侶，最終他目前與3位女性維持著「爸爸活」的關係，每個月都花上許多金錢在她們身上，其中給予一位本命女子的金額高達60萬到100萬日幣（約相當於新台幣15萬元至25萬元），另外兩位則是用「單次約會」計價，一次約會就會給對方10萬日圓（約相當於新台幣2萬5千元）左右的金額。

▲類似包養關係的「爸爸活」在日本相當盛行，（示意圖／翻攝Pexels）
▲年長男性給出高額的約會費用，建立在金錢關係上「爸爸活」在日本相當盛行。（示意圖／翻攝Pexels）
事實上M先生也透露，自己在年輕時曾有過婚姻，才不到一年就以敗收場。這也讓他對戀愛與結婚感到厭煩，並認為「爸爸活」只要花幾萬元就能享受到女性的擁戴，代價實在是「太過便宜」。

過程曝光除了在日本網路掀起討論外，更有不少台灣鄉民也感慨回應「他的收入來看沒差那點小錢」、「無法認同這種觀念」、「43退休就不缺錢阿」、「空虛到只剩下錢」。（編輯：潘毅）

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