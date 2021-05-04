新人報到被嚇跑！工地老鳥愣「說錯什麼嗎」　原因眾秒懂

▲工地（圖／翻攝Pexel）
▲有位在工地工作的網友透露，自己帶著剛報到的新人了解環境之後，對方就去找老闆辭職了。（示意圖，非文中當事人／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 18:35:35

在工地工作的勞工必須忍耐暑熱嚴寒的環境，工作過程更需付出大量體力，讓不少年輕人因此退卻。就有位從事裝潢營建業的網友表示，自己帶著剛報到的新人去現場認識環境，說明今天要做的工作之後，對方就立即辭職了。老闆詢問原PO「說了什麼把新人嚇跑？」原PO則無奈直言自己「有說錯什麼嗎？」文章引發熱議，網友紛紛高呼在工地上班真的「辛苦了！」

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該位網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露今天上班的時候，老闆交代他帶剛報到的新人去認識一下環境，還稱讚新人「好像蠻能幹的」。原PO於是帶新人在現場繞一圈，介紹今天的工作內容，很單純就是把現場其他同事清出來的土石包不斷搬去一樓就好。

▲工作內容就是把這些包搬去一樓，每天共要搬上千包。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲工作內容就是把這些包搬去一樓，每天共要搬上千包。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
新人詢問一天的搬運量大概多少，原PO回答「老闆的標準是一天至少要4台垃圾車，一台能疊280包，我算數不好，你自己算」，新人不禁大驚「會死人吧！」原PO淡定回答「不會啦！我不是還活的好好的，頂多前三天筷子會拿不穏，騎車腳發抖警察會把你攔下來以為你嗑藥，棒溜最好用坐的，才不會甩的整隻腳都是」。

新人聽完原PO的心得分享，立即就去找老闆辭職了。老闆後來詢問原PO「到底說了啥？沒事幹嘛嚇人啦」，原PO則無奈表示，「只有說今天要做的工作啊，有說錯什麼嗎？」更指出上次來的新人也是中午便當吃完就畢業了，這次新人直接閃人還等於替老闆省了半天的工錢。

笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「能救一個是一個」、「辛苦了，加油」、「看到這一袋袋的，心疼了」、「要爬四樓，看到都腿軟了」、「不用說工地，工作稍微操一下、累一點，現在年輕人就受不了了」、「這個做一年就可以去報名健美比賽了」。（編輯：倪浩軒）

▲原PO與新人分享工地工作的心得，嚇得對方秒辭職。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲原PO與新人分享工地工作的心得，嚇得對方秒辭職。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
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