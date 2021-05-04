花8萬買台積電放到忘記！10幾年後價值翻漲：一張變兩張

▲隨著全球半導體之爭與晶片荒持續，台積電的地位越發受到國際關注。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲律師林智群透露，最近友人想進場一起玩股，因此致電給證券公司，卻意外發現10幾年前曾買過一張台積電，當時還只花了8萬元，加上這些年的配股配息，如今價值翻漲成120萬元（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 19:12:09｜2021-05-04 19:15:36

近期台股指數屢創新高，不少投資人因此大賺一波。對此，律師林智群就在個人臉書上透露，最近友人想進場一起玩股，因此致電給證券公司，卻意外發現10幾年前曾買了一張台積電，當時還只花了8萬元，加上這些年的配股配息，如今價值翻漲成120萬元。

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律師林智群於個人臉書上透露，由於最近股市狂飆，身邊有位友人考慮想進場，因此致電給證券公司。結果一問才發現，友人曾在10幾年前開戶時幫弟弟下單買股票，當時以80元買了一張台積電，「放到自己都忘了，結果一張變兩張，8萬元變成120萬元」。意外的收穫，也讓林智群笑喊「果然在股市裡面會賺錢的都是這種傻乎乎的人耶！」

▲林智群分享友人10年前曾花8萬元買一張台積電股票。（圖／翻攝林智群臉書）
▲林智群分享友人10年前曾花8萬元買一張台積電股票。（圖／翻攝林智群臉書）
貼文一曝光，就引來超過千人按讚，不少人也紛紛羨慕留言，「8萬我沒辦法忘記啊！」、「那是他剛好傻對了，沒傻對一樣沒賺錢啊」、「不缺錢的才會忘！」、「睡飽數錢的典範」；此外，亦有網友納悶為何一張會變兩張，內行就解釋是「配股」導致，「很多年沒有配股了，看來他真的持有很久」。

但仍有人質疑該篇貼文真偽，「台積電配息都會寄信⋯他沒收過信嗎⋯⋯」、「其實報稅配息都會跳出來，國稅局沒通知他嗎？」對此，林智群就表示「如果長輩給子女報扶養，那他可能不會知道，我每年報稅，我媽買哪些股票我真的沒在看」，並強調「這事是真的！」

據了解，在疫情升溫等因素干擾下，台股連兩天重挫，繼昨（3）日帶量下殺344.31點後，今日盤中再狂跌逾500點，尾盤跌勢收斂，但仍下跌288.57點，加權指數終場收在16933.78點，而集中市場今日成交值新台幣6642億元，再刷新歷史新高。

最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：陳雅雲）

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