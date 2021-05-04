花8萬買台積電放到忘記！10幾年後價值翻漲：一張變兩張

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▲林智群分享友人10年前曾花8萬元買一張台積電股票。（圖／翻攝林智群臉書）

最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。