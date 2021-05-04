熬夜必備的泡麵？全場指「3款」夜貓子最愛：一碗就滿足

▲飢腸轆轆的時刻，來一碗香噴噴的泡麵，那真的是非常銷魂。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲台灣泡麵款式、品牌多樣，就有網友好奇詢問「不知道大家熬夜必備的泡麵選手有哪些？」而引來許多老饕分享心目中的最佳答案。（示意圖／翻攝Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 20:00:37｜2021-05-04 20:09:42

台灣泡麵款式、品牌多樣，豐富的口味，讓民眾的選擇更加多樣，吸引相當多消費者購買。對此，就有網友好奇詢問「不知道大家熬夜必備的泡麵選手有哪些？」而引來許多老饕分享心目中的最佳答案。

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原PO於PTT上發文，表示自己本身是個夜貓子，總會在半夜睡不著時追劇，有時嘴饞就會想吃點罪惡的美食。他指出，最近比較常吃「營多珍饌、曾拌麵還有味味一品牛肉麵」這3款泡麵，文中他也一一分享口感，「營多珍饌真的是我的最愛，每次都跟朋友買一大堆，重點是自己加一大堆料還是最省錢XD貢丸、蛋、高麗菜是必備，其他就看冰箱有沒有要清的食材」。

曾拌麵部分，他則解釋最近不少藝人都跑出來賣，「但麵條才是重點！裡面還是比較喜歡最開始就是吃的曾拌麵」；最後味味一品牛肉麵，他則坦言「真的是吃以前的回憶，主要是因為家人很愛買這家，偶爾想喝湯的時候，就偷偷拿出來泡一下XD」。文末，原PO也好奇詢問大家「不知道大家熬夜必備的泡麵選手有哪些？想來參考一下，為自己增添新口味」。

▲原PO分享心目中3款泡麵熬夜時必備。（圖／翻攝PTT）
▲原PO分享心目中3款泡麵熬夜時必備。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，其中「營多麵」被最多人推薦，「夜貓子現在看到這篇好想吃泡麵...推推營養多麵cp值很高」、「我也覺得營多麵好吃，如果想吃清淡點的話，粉也可以加少一點」、「想喝湯就叻沙拉麵，想有快炒fu就營多麵，兩種加菜加蛋都超豐盛超滿足～」、「營多珍饌好吃～宵夜吃一碗很滿足」。

此外，許多網友也提及「來一客」、「金拉麵」，直言「金拉麵，辣的不辣的都好吃」、「金拉麵加起司、肉燥麵做乾麵、來一客海鮮口味」、「最喜歡來一客」、「金拉麵、來一客、統一肉骨茶」、「半夜比較想吃簡單點的，來一客鮮蝦或統一肉燥米粉」、「金拉麵推推」。

除了上述答案，還有不少老饕分享其他品牌，「最近發現維力麻醬麵煮湯的很喜歡」、「隨緣韓式泡麵也很過癮XD」、「推一下御品蔥燒牛肉麵，麵特殊口感不錯」、「阿Q蒜香珍肉莫名喜歡」、「推～不倒翁芝麻拉麵和農心烏龍麵」。（編輯：陳雅雲）

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