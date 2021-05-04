國軍伙食會讓人懷念嗎？過來人推「軍中三寶」：其實不差
服兵役是許多男生共同的回憶，雖然台灣近年役期不斷縮短，但是軍中生活的方方面面，還是經常成為網路熱門話題。就有網友詢問，「國軍的伙食會讓人懷念嗎？」問題一出立刻勾起許多人的回憶，引發全場熱烈回響。
編輯中心/綜合報導
2021-05-04 21:11:26
有位網友在PTT發文，詢問大家「國軍的伙食跟營養午餐比，哪個比較讓人懷念呢？」原PO表示，以前國中小學時吃學校營養午餐覺得很難吃，不過現在回憶起來就認為，「再吃一次我也是蠻樂意的」。於是詢問當過兵的大家，「如果現在有營養午餐跟國軍伙食，你們會選擇哪一邊呢？」
網友紛紛陷入回憶，在留言回覆中點名許多軍中美食，「小蜜蜂」、「留守時炸雞可以吃到吐」、「吃免錢的牛肉罐頭比較懷念」、「常吃牛排，超爽」、「還有炸雞腿，一人能夾兩隻」、「軍中伙食三寶，雞腿、燒賣、春捲」、「成功嶺梅干扣肉」、「國軍花生牛奶」、「在坑道裡天然冷藏的國軍八寶粥，極品」、「國防部有吃過牛排，肯德基早餐」。
更有內行網友指出，「軍隊伙食要看單位有沒有要求和會不會煮，有要求的還不難吃，還待過有雙主菜可以吃的單位，炸雞腿跟外面自助餐差不多，也有待過早餐一直開罐頭的單位」、「空軍司令部的餐廳真的不錯」、「憲兵202指揮部的菜色不輸外面自助餐」。（編輯：倪浩軒）