一換iPhone 12就後悔！女崩潰「那麼難用」 原因眾全愣
近年來智慧型手機不斷發展，人手一機的情形，早已見怪不怪了，各大品牌更是逐年推出最新產品，吸引消費者的目光。不過，就有一名女網友指出，自己買了iPhone 12後遇到不少問題，讓她大嘆「沒用過那麼難用的手機！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-04 21:32:24
原PO於《Dcard》上發文，表示自從買了iPhone 12就開始遇到很多問題，包括當機、解鎖難解、容易黑頻、易熱等等。她本以為只有自己遇到，「沒想到用身邊朋友手機12也是相同問題，真的沒用過那麼難用的手機過，當得很誇張...」，文末她也好奇詢問「想請問大家是否有一樣症狀...？」
貼文一曝光，卻有不少果粉紛紛搖頭表示沒遇過，「有保固就跟朋友一起送回原廠檢查吧！說不定就是中了機王」、「我跟我朋友的12都沒這些問題欸」、「用了快半年，以上狀況都沒有」、「用了順到爆」、「我上個月換的，沒有這個問題」、「我倒沒你這些問題欸！覺得你手機可以去檢測看看」、「預購第一批用到現在！超好用超爽」。
但也有人分享其他問題，直言「我是用一段時間後會開始發燙啦！但黑屏、當機什麼的不會欸」、「用5g才會微熱一點，其他問題都沒有遇到⋯⋯」、「沒有出現過原po這些問題，用了快半年，除了充電時會發燙以外，剩下都完全沒事噢」、「容易黑屏、解鎖難解 +1」、「真的很難解鎖！！！Face ID超難用嗚嗚嗚」、「我的會滑到一半閃退」。
對此，原PO事後更新內文，坦言或許真的買到機王了，她也透露因上一支手機是iPhone 8，使用起來非常順暢 ，「換12時使用1.2個月蠻失望的！發生以下症狀，知道是我的手機問題就放心了，我會拿去送修的，謝謝大家！」（編輯：陳雅雲）