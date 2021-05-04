2年男友疑確診！去一趟醫院突失蹤 她急報警知臉綠真相
新冠肺炎爆發，世界各地都傳出疫情，近期甚至不斷加溫，讓外界憂心忡忡。不過，就有一名女網友凱瑟琳（Kathryn）分享，疫情爆發後，自己交往2年多的男友疑似確診，因此前往醫院檢查。但事後對方傳了身體好轉的訊息後就人間蒸發，凱瑟琳著急之下就上警局報警失蹤，沒想到真相卻讓人臉綠直喊「有夠慘！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-04 22:25:45｜2021-05-04 22:26:34
據《鏡報》報導，一名女網友凱瑟琳（Kathryn）近日在TikTok上跟風玩「最慘遇鬼經歷」的接龍遊戲，她在影片中分享，自己曾和一名男子相戀，兩人交往2年之久，感情十分穩定，她甚至以為未來能與對方結婚生子，共組家庭。
然而新冠肺炎疫情爆發後，男友告知凱瑟琳身體不太不舒服，懷疑自己確診，決定到醫院一趟，凱瑟琳知道後也十分擔心。不過詭異的是，男友事後告知她身體好轉後，就突然「人間蒸發」消失不見。凱瑟琳當時透過打電話或傳訊息，都無法聯絡到男友，甚至過了一周後，打電話竟還聽到「此電話號碼不存在」的語音訊息。
凱瑟琳擔憂男友發生意外，因此趕緊致電給附近的醫院，卻都得到「沒有這位患者」的答案。最終，凱瑟琳下定決心到警局報案失蹤，讓她更傻眼的是，警方竟告知她「沒有這個人的存在」，她才驚覺男友一直以來都以「假身分」與她在一起，甚至為了離開她，還說謊自己染疫，讓凱瑟琳傻眼直呼「我覺得這一切都很荒唐！」
影片曝光後，不少網友聽聞這誇張的故事，紛紛震驚留言「天哪！這2年你們到底怎麼交往的，難道妳從來沒見過他朋友跟信用卡嗎？」、「這男的100%已經結婚了」、「妳絕對是這遊戲的最慘冠軍」、「好吧，你贏了！你真是有夠慘」。（編輯：陳雅雲）
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