為何夜市擺攤超賺？內行揭「月收破10萬關鍵」：毫不意外
人家總說「行行出狀元」，職業不分貴賤，即便學歷不怎麼樣，找到一份好工作，遠比學歷來得重要。近日，就有網友討論「為什麼夜市這麼好賺？想知道夜市攤販賺的金字塔頂端大約落在哪啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-05-05 09:50:16
原PO在PTT貼文指出「朋友之前考上五等初考的公務員，結果薪水比隔壁夜市高中畢業的低，跑來問我去擺攤真的好賺嗎？我其實也不知道，想請問版上有人知道夜市金字塔頂端大概月入多少嗎？有沒有八卦？」
貼文一出，網友紛紛回應「月入多少不知道，十年前朋友擺臭豆腐到現在買了2400萬透天」、「以前我們夜市裡（我爸是團主）做牛排、熱炒的可以到60-90萬一個月」、「姑丈在做夜市了，月收入少說有20萬起跳」、「賣QQ蛋月收入10萬，北部叫地瓜球」、「以前很熟的前輩家裡就夜市炸雞排的，不含老闆自己的薪水，淨利差不多15萬」。
另外，也有不少人點出關鍵表示「夜市攤販的租金跟店面差太多，同樣都是賣東西賺取一樣利潤，但店面吃的租金太高了，夜市生意中等就能贏」、「絕大多數夜市的都不用發開票繳稅，攤位租金也比店面便宜」、「攤位租金跟店面真的差很多，毫不意外會賺，只是工時拉很長」、「賺多但也累，如果這麼好賺，怎麼沒有大家都去做」。（編輯：張嘉哲）