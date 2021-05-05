烏克蘭正妹體驗台灣推拿！「邪惡亮點」曝 網整排歪樓了
各國的文化風情不同，去到別的國家總是會體驗不同的當地文化，近日，一名烏克蘭正妹佳娜就初體驗「台灣整復推拿」，結束之後覺得身體全身舒暢，不過在影片曝光之後，不少人紛紛歪樓表示「這叫聲XDD剪輯太會了吧」、「這剪輯太邪惡了」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-05 10:42:10
Youtube頻道「不要鬧工作室」昨（4）日上傳最新影片，一名烏克蘭正妹佳娜要出發體驗「台灣整復推拿」，她表示「因為最近壓力有點大，所以今天要去一個地方，我從來沒有去過的，他說他可以幫我舒服一點」。
一到之後，師傅指出「佳娜曾經跌倒傷到右腳，行動可能因此受到阻礙甚至疼痛，另外也可能因為她常盤腿坐導致肌肉僵硬，會把這些問題通通處理好」結果一開始推拿之後，佳娜不斷哀嚎，骨頭關節也發出喀喀喀聲響，直到後來真的痛到不受了，佳娜直接喊「啊～你在幹嘛」，但事後也向師父道謝，表明非常舒服，是非常好的體驗。
影片曝光短短幾小時，觀看人數突破11萬人次，不少網友紛紛回應「我只能說這剪輯要加薪了」、「整骨真的超痛，能懂他為什麼這樣叫XD」、「開太大聲真的母湯」、「推拿真的通爆，原來我那時候也是這樣叫的...覺得好害羞」、「聽到骨頭的聲音也太療癒了吧，但剪輯師真的太邪惡」、「看完大概就知道是百萬訂閱福利片？XD」、「笑到不行，剪輯師太邪惡了啦」。（編輯：張嘉哲）