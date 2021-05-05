為何現在一堆店都要會員？內行抖「暗黑關鍵」：真的很煩

許多店家時常祭出「會員限定」優惠，吸引消費者上門光顧，不過，就有一名網友好奇，「為什麼現在一堆店都要會員？」讓他感到非常煩躁，貼文一出，就有內行網友抖出暗黑關鍵，直呼「真的很煩」。





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該名網友在PTT以「為什麼現在一堆店都要會員啊？」為題發文，表示無論是去大賣場、全聯、7-11、全家、加油站等，店員都會問你一句「有沒有會員」。但每到一個店家消費就被問有沒有會員，也讓原PO感到非常煩躁，「我就不想辦啊，什麼都要會員很煩耶」，也讓他忍不住直呼「又不是閃靈刷手，隨便刷就破百萬的，是要辦個屁啊，有沒有會員的八卦」？



