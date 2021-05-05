為何新北人超沒認同感？全場反抖「致命關鍵」：真的尷尬

▲一名女網友好奇「新北人對中南部的人都說自己家住『台北』」，讓她不禁懷疑「新北人是不是對新北很沒認同感」，貼文一出，全場反抖「致命關鍵」，直呼「差太大了」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名女網友好奇「新北人對中南部的人都說自己家住『台北』」，讓她不禁懷疑「新北人是不是對新北很沒認同感？」貼文一出，全場反抖「致命關鍵」，直呼「差太大了」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 11:39:07

通常對新朋友介紹自己來自哪裡時，你都怎麼說呢？就有一名女網友好奇「新北人對中南部的人都說自己家住『台北』」，讓她不禁懷疑「新北人是不是對新北很沒認同感？」貼文一出，全場反抖「致命關鍵」，直呼「差太大了」、「真的尷尬」。

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該名女網友在PTT以「 新北人是不是對『新北』很沒認同感？」為題發文，表示身旁很多住在新北的朋友，對中南部的人都說「家住台北」、「回台北」，而不是「回新北」，「以前還是台北縣的時候，勉強說是台北還OK，但現在台北、新北明明是不同的城市（直轄市），為什麼不光明正大說自己是新北人」？

▲一名網友在PTT以「
▲一名網友在PTT以「 新北人是不是對『新北』很沒認同感？」為題發文。（圖／翻攝自PTT）
原PO接著說道，或者又都只說「區」而已，例如說「我住新莊、他住板橋、去蘆洲」，讓她超好奇「為何不直接說住新北」，因為像她有位住在屏東縣潮州鎮的朋友，會說自己是屏東人，要回屏東，而非說自己是「潮州人」，「新北人對於『新北市』的認同感這麼差嗎？請教新北板友的看法」。

貼文一出，掀起熱議，「這是真的，身邊淡水跟中永和人，都說自己是台北人」、「就算現在叫新北也是新台北市的縮寫，說台北到底有啥問題？是住八里淡水石門基隆，管很寬？」、「我都說自己是板橋人欸」、「認同，不懂為何不直接講自己新北」、「就講習慣而已，跟認同感有什麼關係」、「對北部人都說區呀！對台北人說住台北不是很瞎嗎」。

不過，也有網友抖出「致命關鍵」，認為因為新北市太大，範圍太廣，直接說區域反而簡單明瞭，若講新北還是會被追問是新北的哪一區，「新北太大，貧富也大啊」、「我都講新北，還是會被追問新北的哪裡」、「因為就是台北縣啊，新北真的很尷尬」、「說新北會被追問哪」、「新北城鄉差距太大了，繁華的非常繁華像板橋中和，偏僻的非常偏僻像石碇貢寮」、「因為新北太大，講區比較有話聊，講台北因為有時候會去晃一下再回家」、「講自己住哪一區不是比較快」、「金山萬里跟板橋中和都是新北，但是落差太大了」、「 因為太大了」。（編輯：郭佩蓉）

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