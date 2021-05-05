外送員狂擠校門口！10人「一看姓名」全氣炸：上萬元飛了

外送服務在台灣掀起風潮以來，時常聽聞許多店家、客人與外送員的糾紛，日前就有名女網友控訴，這些「惡搞外送員」的行為年紀竟愈來愈小，自己擔任外送員的先生在4日竟然與10幾名同行被在校門口外惡意棄單，超過上萬元的餐點只能全數浪費，讓他不禁無奈苦嘆「浪費大家時間」。

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這名女網友在臉書社團《外送員奇聞怪事》痛批，當時一位署名「謝學生」的用戶立 用平台點了兩大袋星巴克，沒想到到場後才看到，校門口外已經排滿了幾名外送員，後來同行更是陸續載著炸雞桶、泰國蝦、麥當勞一個接著一個來，「大家一起等，就知道不對勁了」。

▲原PO老公接到要送兩袋星巴克到學校的遠單。（圖／翻攝自臉書社團《外送員奇聞怪事》）

原PO無奈表示，外送員們事後發現，所有訂餐的人都叫做「謝學生」，但本人卻遲遲不出面領餐，「超過10隻貓，同一個學校側門、同一個學生點餐」，最後加起來超過萬元的餐點只能讓外送員帶著怒火分食，這也讓她痛批「你知道你浪費多少人的時間嗎？你覺得捉弄人好玩，反正不用付錢？」

▲到場後才發現「謝學生」的校門口外，數名同行早就排排站等人來領餐了。（圖／翻攝自臉書社團《外送員奇聞怪事》）

文章曝光後，許多網友和外送員也紛紛表示「支持平台對學生提告」、「確定是惡作劇就直接通報教務處，叫警衛把教官老師請出來！」、「往好處想，就是賺到食物跟飲料」，不過也有同行緩頰「感覺是故意要抹黑給學校跟學生」、「之前也遇過一個取名『張警察』的人，幾個禮拜內惡意棄單好幾次，都要求往墳墓送，所以這次可能不一定是學生所為」。（編輯：楊智傑）