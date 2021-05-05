拿完餐外送員不按「完成」！客問：這在幹嘛　暗黑真相曝

▲網友分享自己接到一張同店互送的情況。（圖／UberEats官網）
▲一名客人取完餐之後，卻發現外送員遲遲不按「完成訂單」，好奇詢問其原因為何。（示意圖／UberEats官網）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 11:59:28

外送平台近幾年崛起，民眾不用自己出門，只要用APP點餐，約莫30分鐘就有外送員將餐點送到家門口，而通常只要抵達後，外送員就會按「完成訂單」接續下一個訂單。不過，近日就有客人疑惑，明明都已經拿到餐點，但外送員都不按完成訂單，讓他非常疑惑，貼文引發熱議。

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一名網友在「UberEats全台討論區」貼文指出「晚上11點40點的餐，凌晨12點送到我的手上，可是到凌晨12點18分外送員都不按配送完成，好奇有人知道這樣是在幹嘛嗎？」只見貼出的照片，可以看到外送員騎車方向與住家不同，顯示外送員已經送完餐點，但不按配送完成的用意為何，讓人霧裡看花。

▲客人表示自己12點就收到餐點，不過外送員卻到18分都沒有按下完成訂單。（圖/UberEats全台討論區）
▲客人表示自己12點就收到餐點，不過外送員卻到18分都沒有按下完成訂單。（圖/UberEats全台討論區）
貼文一出，不少同行紛紛出面表示「他在賺等餐加成＝＝」、「拖那麼久沒按配送完成，他其實在拖等候的錢，而且他應該還沒接到下一張單」、「利用等待下一單的時間拖延，這樣上一單可以有等餐加成」、「他在等下一張單...接到就會按已配送，沒接到單前能拖多久算多久，因為有錢」、「我送過一張本來63的，後來因為店家很久，送完變105...」、「之前也是等客人等20幾分鐘，78元變105」。

不過，也有人警告「等店家餐點才有，等客人的騙系統，抓到會被停權」、「拿帳號賺幾十塊，會不會算啊…被鎖就不要哭了，板上有人這樣已經被寄警告信了」、「這樣惡意等單會被停權的，傻子」、「真的不要在那邊耍小聰明，會收系統警告信，嚴重會停權」。（編輯：張嘉哲）

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