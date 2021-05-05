板橋超大雞腿排便當60元！她驚「內用還更佛」　地點曝光

▲一名女網友分享自己在板橋買到的超大雞腿排便當。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友分享自己在板橋買到的超大雞腿排便當，貼文一出，網友全暴動了。（圖／翻攝自《Dcard》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 12:52:32

在這「萬物皆漲，唯獨薪水凍漲」的年代，生活實屬不易，尤其雙北物價高，一個破百元的便當也是相當常見，不過，就有一名女網友不藏私分享美食，她在板橋竟然只花60元買到一個大雞腿便當，若是內用的話，還有炒麵、湯品吃到飽，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「板橋便當60元」為題發文，表示自己日前到新北板橋買便當，而店內只有50、60元的價位可以選擇，她便買了一個60元的雞腿便當，豈料一打開餐盒，發現有4菜1主食，份量還都超大，光是雞腿排就佔了半個便當盒。

不僅如此，店家在店內還附有免費餐點提供民眾自由取用，讓原PO驚嘆，「內用的話，還有炒麵跟湯喝到飽，超級佛的，我點的是這個雞腿排，是不是超大」！

▲一名女網友分享自己在板橋買到的超大雞腿排便當。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友分享自己在板橋買到的超大雞腿排便當。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，立刻掀起熱議，「台北還有這個價位？」「60元？真假？你確定在新北市？」「板橋欸？竟然比台中便宜」、「都比中部便宜了」、「大學的愛店，便宜又好吃，還可以吃超飽」、「淡江水源街來來便當也是60塊，老闆裝菜的原則就是塞爆，便當用橡皮筋綑不起來的那種，可惜的是收了，害我中午都不知道吃什麼好」。

其中，也有當地人留言狂讚，「身為在地板橋人而且住附近，這家cp值真的超高，從小吃到大」、「小學在安親班留到晚上 ，老師會幫忙訂這家，那時才$50 超誇張，十年前吧，小時候不知道物價水準，不懂得驚嘆」、「我是吃莒光路的每次去都點炸雞腿，可是有時候會有點鹹，但CP值還是很高」、「莒光路有兩家喔，兩家開在正對面，每次去都吃超飽」、「我也給過！糖醋肉好吃」、「四維路上很多便宜又好吃的食物」、「其實板橋小巷子裡面很多50元便當」。（編輯：郭佩蓉）

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