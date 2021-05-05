女買800顆洗衣球喊賺到！一個月後GG　原因眾認了：正常

▲洗衣球近日超夯，因為其便利特性，成為不少家庭主婦的洗衣好幫手。（圖／NOWnews資料照）
▲洗衣球近日超夯，因為其便利特性，成為不少家庭主婦的洗衣好幫手。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 13:01:10

近日「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服。不過近日一名女網友分享自己被揪團購洗衣球，因為很便宜所以多買幾盒，沒想到一個月之後卻超悲劇，貼文引發廣大迴響。

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原PO在「網購拍賣黑名單分享區」貼文指出「上個月看到臉書社團有人在特價洗衣球，800顆只要600元，覺得超划算，平常都是去超市或者大買場買一盒100多只有不到20顆那種，就+1給他買下去」。

「剛開始用的時候覺得很好用，也很開心，因為數量比較多，他分很多盒裝，結果到最近發現，常常兩顆洗衣球黏在一起，底部的洗衣球也開始溶解....要洗衣服一拆開又破掉，弄得整個手都是，到後來幾盒更扯，有三顆黏在一起的，是要怎麼洗？我一個人住而已，洗衣機小台的，也不能丟到三顆洗衣球的量」。

▲網友分享自己網購洗衣球，沒想到用到後面發現常常有洗衣球黏在一起，讓他根本不知道要怎麼洗衣服。（圖/團購沒有那麼便宜）
▲網友分享自己網購洗衣球，沒想到用到後面發現常常有洗衣球黏在一起，讓他根本不知道要怎麼洗衣服。（圖/網購拍賣黑名單分享區）
貼文一出，網友紛紛回應「買過一次網路的就不敢買，量多只是噱頭而已，那些洗衣球成分感覺都很差，所以才會黏一起」、「網購的洗衣球很容易融化而且外面的膜材質也很差，洗衣球都黏黏的」、「網購的買過一次只用一盒，另一盒丟了，洗出來沒香味，一直黏住」、「網購黏住+1，外面的膜也都是洗衣精...超噁」、「800顆600元這種品質很正常，不然他們要賺什麼，還是乖乖去買有品牌的吧」。（編輯：張嘉哲）

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