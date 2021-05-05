影／家門出現半層樓高積雪　橘白貓雙手開道：偶要出去玩！

怎樣都困不住本喵！位在加拿大的蒙克頓城市，在寒冷的冬季這天，一戶養貓民宅打開家門，映入眼簾的積雪厚達半層樓，人貓無奈被困在家中，這隻擋不住玩心的橘白貓魯迪格（Rudiger），見主人遲遲沒有要剷雪的意思，「貓小志氣高」的牠決定靠自己的小毛手努力開道！

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▲加拿大一戶民宅打開家門，見到積雪快半層樓高。（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）

× ▲加拿大一戶民宅打開家門，見到積雪快半層樓高。（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）

▲噢不！本喵想粗企玩（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）

× ▲噢不！本喵想粗企玩（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）

▲這點高度難不倒本喵（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）

× ▲這點高度難不倒本喵（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）

養這隻橘白貓的男主人詹姆士（James Gilfoy）表示：「魯迪格很喜歡到庭院放風，在外面待到心滿意足才會自動進屋。」這天詹姆士見家門出現約1米多高度的積雪，正等貓咪自動放棄時，不料就連厚厚的積雪也阻擋不了愛貓固定放風的決心，只見魯迪格賣力用雙手狂撥為自己開道、認真地模樣就像說表達著：「放偶粗企玩！」先來看看影片！

▲只好使出肉球開道大絕招（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）

× ▲只好使出肉球開道大絕招（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）

魯迪格花了幾分鐘時間撥落不少雪，甚至嘗試跳出門卻沒成功，最後「皇天不負苦心貓」男主人見牠如此執著，一把抱起愛貓讓牠出門。這部影片雖然拍攝於2015年，不過魯迪格的剷雪英姿，讓許多網友一看再看、紛紛表示：「我想聘請這隻貓來我家剷雪！」、「貓：積雪又怎樣？朕就是要出去」、「擁有剷雪技能的貓、快開罐罐犒賞」、「這貓告訴人類要堅持到底」。（編輯：楊釆蓉）

▲橘白貓總算如願出門（影／美聯社 AP+Jukin Media授權）