小一數學算式「邏輯」超複雜！家長狂嘆：難怪孩子數學差
近年來孩子的回家作業，有時難度與邏輯都相當詭異，反而造成家長困擾。就有一位家長貼出就讀小一孩子的作業，裡面的題目算法更讓他忍不住感慨「難怪孩子數學變差」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-05 15:23:00｜2021-05-05 15:27:04
原PO在臉書《爆廢公社》上發文貼出孩子的作業，只見題目中把「8+3」分出3種算法，第一個就是畫出圓圈代表數字，並直接相加；第二個則為「從8向上數三個數」；第三個則是「先將兩個數湊成10，再加剩下的數。就變成8+2是10，所以先從3分2給8湊10，再加上剩下的1，得到答案11；另外一種則是3加7是10，所以先從8分7給3湊10，再加剩下的1，得到答案11」。
這也不禁讓原PO不禁感嘆「小一的數學題目，我漸漸明白，原來孩子數學會變差不是沒原因，哪個人改的啊？」，不少家長也紛紛回應，「把問題複雜化，答案不也就跟以前的一樣」、「一般常見的直式算法跟建構式數學的算法差別」、「如果家長是八年級之前的…別掙扎了～就交給安親班」、「一昧重視邏輯思考卻忽略了因才施教，只會把問題更複雜」、「現在的教學方式，真的是複雜到我覺得很多此一舉，我真覺得這只會讓小孩更難以理解啊」。
不過也有人認為，「數字小的時候看起來複雜，當數字變大之後這種方法反而簡單」、「拆算法真的可以加快心算速度」、「這是一個學習的過程而已，讓孩子知道怎麼拆解、怎麼算，學到直式之後就是我們以前學過的算法」、「現在的教法比以前好多了，重點是邏輯，並不是算數，這些目的是要孩子一步一步的理解，這才是最重要的」。（編輯：潘毅）