單親爸收母親節卡片！一看內容秒落淚　過來人嘆：值得了

母親節在本周日即將到來，不少為人子女的也早就安排好母親節大餐和禮物，打算趁著難得的機會好好慰勞媽媽的辛勞。不過隨著現代社會對「家庭」的觀念逐漸鬆綁，許多由單親爸爸扶養的小家庭也會慶祝母親節，感謝身兼母職的爸爸。日前就有名男網友曬出女兒手寫的卡片，內容曝光後不少過來人也感動表示「一切辛苦都值得了」。

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這名男網友在臉書社團《爆廢公社》曬出女兒送給他的卡片，本來毫無預期會收到女兒寫的母親節卡片，沒想到就在今年的母親節前夕，回家看到這封貼心的親筆信，上頭雖然沒有華麗的詞藻卻滿滿的都是女兒最用心的感謝，這也讓他忍不住開心的表示「看到這張，莫名的感動！」。

▲單親爸爸曬出女兒送給他的母親節卡片（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

仔細一看照片，女兒不僅畫了張自己拿著母親節卡片送給爸爸的插畫，中間還有一顆大大的愛心，上頭更寫著感謝父親每天載她去上學、煮好吃的飯、陪她玩玩具等親子之間的互動，插畫上兩人更是洋溢著幸福的笑容，有網友逗趣吐槽「這張手畫圖修圖修很大唷，腿太長了！」，原PO也開心回應「他說他喜歡大長腿，哈哈」。

這篇暖心的文章曝光後也超過3千多名網友按讚，更吸引許多單親家庭的爸爸媽媽們深有同感，紛紛留言分享自己收到家中寶貝的卡片表示「不只感動，眼框都紅了，到現在，我還是珍藏著，一切放心中」、「一切辛苦都值得了」、「之前還是單親身份的時候，女兒也寫給我，感動到不行，所有的卡片紙條全部都還留著」、「我小孩的學校這段期間稱作『父母節』，我覺得很好，除了單親家庭，連隔代教養的阿公阿嬤都照顧到了！」。（編輯：楊智傑）