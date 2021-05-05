「3生肖」5月財運旺炸！這位事業一飛沖天　收入有望翻倍

▲初夏好運到，塔羅牌艾菲爾老師分享了「4星座」人財兩得，第2名買彩券還有望中大獎。（示意圖／NOWnews資料照）
▲根據專寫生肖、星座運勢的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，這「3個生肖」在5月的財運超旺。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 15:36:20

時序很快地來到5月，最近的你財運還好嗎？對此，根據專寫生肖、星座運勢的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》就指出，這「3個生肖」在5月的財運超旺，快揪家人朋友一起來看看吧！

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▲根據專寫生肖、星座運勢的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，這「3個生肖」在5月的財運超旺。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
▲根據專寫生肖、星座運勢的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，這「3個生肖」在5月的財運超旺。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
生肖牛

牛年出生的人在十二生肖中的財運是屬於上上籤的，只不過在早前的一段時間裡，受到「凶煞」的影響，整體運勢有點走下坡路，一直沒有什麼發財和賺錢的機會。生肖牛因為財帛宮得到了「財禧」吉星的幫助，5月他們紅到發紫，橫財進門，有車有房，喜變有錢人。他們屆時正財旺盛，橫財連發，在朋友貴人的幫助下，事業有了很大的起色，升職加薪有望，做生意的朋友大吉大利財源廣。只要生肖牛能一如既往的努力下去，必能賺錢無數，鈔票滿屋，走向人生的巔峰。

生肖虎

生肖虎田宅宮得「喜梓」和「文昌」兩大吉星庇佑，因此好運，有望一改早期流年不利，麻煩重重的現狀，到時候喜鵲枝頭喳喳叫，5月他們紅到發紫，橫財進門，有車有房，喜變有錢人。他們到了5月份的時候運勢好得沒話說，不僅生意會一天比一天興隆，而且事業也是一飛沖天，在職場上能獲得一席之地，有望正財橫財一起來。只要生肖虎5月份把握住了機會，就能賺大錢發大財，收入翻倍往上漲，賺得家裡面盆滿缽滿，買豪車，住大屋，富裕一輩子。

生肖馬

屬馬的朋友有著很高的智慧，又非常善於經營管理，事業上有自己的長處，在職場發展會得到貴人的幫助，自己做生意也能結交四海的朋友，不斷的拓展壯大自己的實力。5月上旬，他們紅到發紫，橫財進門，有車有房，喜變有錢人。馬年出生的朋友有「紫微星」加持，不管是投資還是工作，都能有較滿意的收穫。生肖馬的朋友要注意把握好機遇，如果面臨挑戰性的工作也不要害怕，這將會是他們成功的大跳板。未來可以說車房不缺，錢財無憂，生活比想像的還要精彩。（編輯：郭佩蓉）

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