是否公布防疫旅館名單？侯友宜：重點是防疫有沒有做好
華航與諾富特的群聚感染擴大，有民眾在網路爆料透過桃園市政府的旅遊補助入住諾富特，卻沒被告知是防疫旅館，痛批桃園市政府荒唐、諾富特可惡；媒體今（5）日詢問新北市長侯友宜是否會公布防疫旅館名單？侯友宜認為，公不公布不是重點，重點是防疫有沒有做好。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-05 15:38:39
諾富特爆發群聚感染的關係，台北、台南等5個縣市公布防疫旅館的名單，外界也好奇新北市是否會公布？侯友宜今日出席泰山明志科技大學徵才活動受訪時表示，新北市11家防疫旅館的動線做到滴水不漏，目前沒有混居的狀況，包括報到櫃台及分紅黃綠三個區塊的專案管理，且經常會去查察。
侯友宜強調，其實防疫旅館不公布的原因，是為了避免造成大家的一些困擾，防疫旅館只要把安全、安心做好，這才是最主要的部份；此外，新北市的防疫旅館，目前還是按照既有的步驟在走，只要把防疫做好，「公不公布其實不是重點，重點是防疫有沒有做好！」
若發現新北市的防疫旅館像諾富特一樣，新北市會如何裁罰？侯友宜說，新北市防疫旅館一定按照規定來，沒有按照規定，該嚴格處罰、一定嚴格處罰，因為防疫旅館有接受政府的資源，且事先都有溝通清楚；因此，一定會很落實的去檢查，也會立即斷然地做好處理，全部都會做好掌控。