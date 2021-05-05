夫妻月收10萬也不敢生！她曝「生活現況」：一想就害怕

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▲有女網友表示，夫妻月薪合計10萬，但仍舊不敢生小孩，「原因」曝光也引發不少人共鳴。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 16:10:55

日前美國CIA才預估2021台灣生育率將位居全球之末，成為各界關注的議題。就有女網友表示，夫妻月薪合計10萬，但仍舊不敢生小孩，「生活現況」曝光也引發不少人共鳴。

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原PO於論壇《Dcard》上發文提到，「看到台灣生育率是全球倒數第一覺得很有感，現在剛新婚半年，婚前規劃先買房再登記結婚，很幸運的在新北市買了一間不到800萬的新房，但因為砸了非常多的積蓄，以至於現在我跟老公的存款不到40萬」，也因為買房夫妻倆婚宴也沒舉辦。

▲原PO表示，因為背負房貸，連婚宴都沒舉辦，更不敢想要生小孩。（圖／翻攝《Dcard》）
▲原PO表示，因為背負房貸，連婚宴都沒舉辦，更不敢想要生小孩。（圖／翻攝《Dcard》）
原PO繼續說道，「買了房子之後，所有貸款加生活開銷，有時候月底兩個人所剩不到一萬，而且我們是不買奢侈品也不幾乎不出去玩的夫妻，我真的覺得完完全全不敢生小孩，覺得生小孩兩個人的生活會變更吃緊更可怕」。

不少網友看完後也紛紛回應「真的，我跟我男友說至少兩個人加起來要10萬才能結婚，但生小孩至少要15」、「夫妻加起來10萬一定夠養小孩，但前提是沒有房貸」、「房價加上低薪，台灣低生育率的原兇，但就是沒有政治人物敢解決」、「生小孩真的花費很大，我從懷孕檢查買保健食品又月子中心、寶寶檢查花了30多萬左右是公婆出的」。（編輯：潘毅）

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