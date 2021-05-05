兒喊「長大買這房子給你住」！媽媽一看卻臉綠：不用急
真的是童言無忌！小孩子的內心最為純真，對世事的認識也是懵懵懂懂，有時候因此語出驚人，無意間脫口而出的話，卻讓大人們聽了哭笑不得。就有位媽媽透露，自己的孩子看到紙紮屋後甚是好奇，最後更讚美紙紮屋好漂亮，「等我長大賺錢買一個這種房子給你住」，讓媽媽聽了急喊「不用那麼急」，讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-05-05 16:32:24
有位網友在臉書社團《爆廢公社》發文，分享了自己與兒子的對話。兒子在看見給曾祖父辦後事所用的紙紮屋後，詢問原PO：「媽媽，這裡怎麼有房子？」原PO回答：「那個是要給阿咒到天上住的呀～」兒子又繼續追問：「阿咒怎麼住女生的房子，都是粉紅色，還有好多花花」，原PO則解釋：「這個沒有分男生女生住的啦，用這樣比較好看呀～」
想不到兒子大為認同，直呼「這樣好漂亮，媽媽，等我以後長大賺錢，我也要買一個這種房子給你住」。雖然是一片孝心，但恐怕沒人想要太早住進紙紮屋內，原PO苦笑回應說：「痾..好、好的...是可以不用那麼急啦」。
趣味對話讓網友笑翻，紛紛留言回覆說，「至少這孩子是有孝心的」、「童言童語，好可愛」、「真貼心」、「兒子雖然不懂，但是出發點的那個心意是很足的。有個貼心的兒子，以後享福了」、「這孩子這麼早就懂超前佈署，趁在世的時候先挑妳喜歡的」、「孩子不懂但他知道漂亮東西也想買給媽媽，很棒的」。
更有許多網友分享類似童言童語，「我兒子以前小時候，還說以後長大會好好孝順我，他要自己挖洞把我埋起來」、「我兒子曾對我說，媽咪等我長大賺錢，我買一台救護車載你」。（編輯：倪浩軒）