兒喊「長大買這房子給你住」！媽媽一看卻臉綠：不用急　

▲小孩子童言童語，喊話要買紙紮屋給媽媽住，讓女網友聽了不禁哭笑不得。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲小孩子童言童語，喊話要買紙紮屋給媽媽住，讓女網友聽了不禁哭笑不得。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 16:32:24

真的是童言無忌！小孩子的內心最為純真，對世事的認識也是懵懵懂懂，有時候因此語出驚人，無意間脫口而出的話，卻讓大人們聽了哭笑不得。就有位媽媽透露，自己的孩子看到紙紮屋後甚是好奇，最後更讚美紙紮屋好漂亮，「等我長大賺錢買一個這種房子給你住」，讓媽媽聽了急喊「不用那麼急」，讓大家笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有位網友在臉書社團《爆廢公社》發文，分享了自己與兒子的對話。兒子在看見給曾祖父辦後事所用的紙紮屋後，詢問原PO：「媽媽，這裡怎麼有房子？」原PO回答：「那個是要給阿咒到天上住的呀～」兒子又繼續追問：「阿咒怎麼住女生的房子，都是粉紅色，還有好多花花」，原PO則解釋：「這個沒有分男生女生住的啦，用這樣比較好看呀～」

想不到兒子大為認同，直呼「這樣好漂亮，媽媽，等我以後長大賺錢，我也要買一個這種房子給你住」。雖然是一片孝心，但恐怕沒人想要太早住進紙紮屋內，原PO苦笑回應說：「痾..好、好的...是可以不用那麼急啦」。

▲網友分享自己與兒子的對話，童言童語讓大家莞爾。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲網友分享自己與兒子的對話，童言童語讓大家莞爾。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
趣味對話讓網友笑翻，紛紛留言回覆說，「至少這孩子是有孝心的」、「童言童語，好可愛」、「真貼心」、「兒子雖然不懂，但是出發點的那個心意是很足的。有個貼心的兒子，以後享福了」、「這孩子這麼早就懂超前佈署，趁在世的時候先挑妳喜歡的」、「孩子不懂但他知道漂亮東西也想買給媽媽，很棒的」。

更有許多網友分享類似童言童語，「我兒子以前小時候，還說以後長大會好好孝順我，他要自己挖洞把我埋起來」、「我兒子曾對我說，媽咪等我長大賺錢，我買一台救護車載你」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
0%0%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
11.11%88.89%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
66.36%33.64%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀