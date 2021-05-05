買衣不能挑圖案？遭老闆「囂張態度」狠嗆　她氣到手抖

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原PO只好直接詢問「這件恐龍的有5號、7號嗎？」老闆則默默地說「前面那邊自己找」，所以她就直接動手翻找該區的衣服，打算買「恐龍衣服7號一件、5號2件」，但攤位上的衣服都隨意堆放，只能到處翻找，才能確認她想要的圖案及尺碼。
結果當她再次詢問老闆「請問這恐龍的有5號嗎？」對方竟然說「早上一次買1、20件的也沒在那裡挑圖案」，甚至還露出取笑的表情，並嗆「為什麼一定要恐龍？你小孩搞不好看那恐龍覺得很醜」，讓她聽了相當憤怒，想不到老闆卻接著說「人家一次都買1、20件沒在挑，不然我幫你找啊，一件賣你300元，要嗎？」
老闆提到，每次到台中潭子區擺攤，客人一次都只拿2、3件衣服，「你們潭子以後我不爽來！你們潭子『某號』（台語）啦！別人都1、20件在拿，你們沒有啦」，面對老闆如此囂張的態度，原PO也不禁感嘆「有人這樣做生意的嗎？原來一次要1、20件，還不能挑圖案才能買啊！」
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「他就算是在用話術，態度也真差」、「他其實何必擺攤？怎麼不考慮去搶銀行呢？」、「20、30件都可以拿批發價了，誰要跟他買啊」、「買衣服不能看、不能挑，怎麼知道喜不喜歡、合不合適」、「我就想知道到底誰會一次買2、30件的」、「傻眼，這態度也太差了吧」。（編輯：許智超）