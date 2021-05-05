電梯貼滿「不要拖桌子」紙條！住戶戰起來　內行曝可能解

室內牆與電梯牆「共壁」
▲網友分享公寓電梯內被貼滿「不要再拖桌子了」的紙條，電梯宛如成了抗議現場，更引發住戶間筆戰。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 17:28:16

現代都市舉凡上班、逛百貨公司或是家住在高樓層都會搭到電梯，而一般民眾居住的公寓大樓，社區之間有什麼事情，往往也會公告在電梯內。不過若將電梯當成個人留言板，將公共空間當成抗議現場，恐怕就有點爭議了。有網友就分享了這樣的案例，電梯內被貼滿「不要再拖桌子了」的紙條，還有英文版本，引發住戶之間的筆戰。

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有位網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，分享了一張照片和短短的影片，照片中可以看見公寓電梯內被貼了許多張「不要再拖桌子了」的紙條。原PO透露，「早上上班出門進電梯看到的景象，下班後居然炎上了！」

▲有住戶在電梯內貼滿「不要再拖桌子了」的字條。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲有住戶在電梯內貼滿「不要再拖桌子了」的字條。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
原來是有其他住戶看不滿貼紙條的行為，在紙條上留言「公共區域不是你的抱怨留言板，公德心」，貼紙條的人也回擊「哈哈，難道是你在拖，心裡有鬼嗎？」不滿住戶則回嗆「有病看醫生」，兩人就這樣在電梯裡上演筆戰。原PO不禁看傻眼，詢問大家「對這樣的情形有什麼看法？」

▲結果竟演變成住戶之間的爭執筆戰。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲結果竟演變成住戶之間的爭執筆戰。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
網友紛紛留言回覆說，「滿滿的怒氣」、「為什麼可以隨意在電梯裡面貼？」、「 我覺得請管理室統一張貼公告比較好」、「這樣子只會產生反效果...拖者恆拖」、「管委會功能喪失」、「別自己嚇自己了，其實樓上沒有住人」、「很同情他！一定是忍到一個極度了」。

另外也有網友指出，「以前我們住透天都還是會有拖拉椅子的聲音，應該是聲音會穿透，不見得是樓上的住戶。白蟻啃噬或水管的空氣等都會有聲響」、「這種拖家具的聲音，通常都是水錘效應的可能性比較大，冬天更容易發生」、「這有時候是水管或是抽風管的聲音」。

所謂的水錘作用，按照維基百科說法是指，「流體的壓力突增或是壓力波動造成的現象」，在住家發生時，除了慢慢的破壞管線外，其噪音會造成很大的困擾，常會讓人誤以為噪音是鄰居製造的。只能說公寓大樓噪音源的可能性很多，要想解決問題，鄰居間還是不要傷了和氣才是。（編輯：倪浩軒）

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