女爽拆生日禮！竟沒發現「氣球藏驚喜」　下秒飛走崩潰了

▲有名女子在37歲生日收到媽媽準備的「氣球驚喜」，沒想到拆開氣球的繩子時，氣球的底部綁著鈔票，結果下秒竟隨風而去。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有名女子在37歲生日收到媽媽準備的「氣球驚喜」，沒想到拆開氣球的繩子時，氣球的底部綁著鈔票，結果下秒竟隨風而去。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 17:55:46｜2021-05-05 18:10:45

生日對於多數人而言，是個相當重要的紀念日，為使壽星留下印象深刻的回憶，常常費盡心思準備意想不到的生日驚喜。近日，就有位蘇格蘭女子在37歲生日時，收到媽媽準備的「氣球驚喜」，沒想到才一拆開，氣球就隨風飛走了，而氣球上的100英鎊（約新台幣3800元）也跟著飛走，這讓她瞬間崩潰。

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綜合外媒報導，蘇格蘭有一名女子妮琪（Nikki Walker）在《TikTok》表示，自己在過37歲生日時，忙著拆開媽媽給的禮物，並沒有注意到盒子上的氣球暗藏玄機，將繩子解開後，氣球便飄了起來，這時她才發現，原來氣球的底部綁了10張鈔票，共100英鎊（約新台幣3800元），而這就是媽媽準備的生日禮物。

▲妮琪等到氣球飄走，才發現底部綁著10張鈔票，共100英鎊（約新台幣3800元），這讓她相當崩潰。（圖／翻攝自《@nikki_walker1984》
▲妮琪等到氣球飄走，才發現底部綁著10張鈔票，共100英鎊（約新台幣3800元），這讓她相當崩潰。（圖／翻攝自《@nikki_walker1984》 TikTok）
雖然妮琪立刻伸手去抓，但卻來不及了，她只能傻傻地望著氣球，隨著風飄向遠方。事後，她也將此事分享到網路，結果在短時間吸引許多網友朝聖，還有許多人叫她「丟掉氣球的女孩」，甚至還有人幫她創了一個募款網站。

妮琪也透露，自己當時太興奮，所以才沒有想到錢會放在氣球上，而不是盒子裡面，這也讓她忍不住自嘲，「到底有誰會在起風的時候在室外打開氦氣氣球？」（編輯：許智超）

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