15歲就進殯葬業！他揭領100K高薪「背後秘辛」：捨棄更多
殯葬業對於一般人來說，除了相當辛苦之外，也有著高薪又神秘的刻板印象。對此，就有一名15歲就入行的網友分享「背後秘辛」，也引發眾人關注討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-05 17:45:58
原PO在論壇《Dcard》分享自身經歷，「我15歲就在醫院地下室的往生室上班！不知不覺到現在也做了4年多，面對了不少生離死別」。而在上工的第2天，原PO就親眼看到因車禍事故而逝世的遺體，「現場血肉模糊，除了血滴到地上的聲音以外，整間房間都很安靜」，他也忍不住裡開現場，到廁所爆哭、嘔吐。
直到現在原PO入行四年多，心態也有所轉變「回想起來其實說真的，往生者並不會害你，只要你對亡者保持尊敬，那些往生者並不會傷害到你，把往生者擦拭乾淨，讓家屬感到欣慰，可以讓你從這份工作得到成就感！大家都說這份工作很偉大，但我只想說工作沒有貴賤之分，而這工作不能夠開玩笑，沒有什麼所謂的重來，因為只要犯錯了，就會是家屬一輩子的痛，一個重大的差錯，你可能都要跟家屬下跪，或許這輩子都不可能原諒你」。
至於薪水待遇部分，原PO也分享「做越久會隨著你的人脈而提高，我們算的是業績制度，禮儀師業績好100k不是問題，業績不好也有可能30k而已，就跟房仲一樣，當然薪水高意味著捨棄的也多，24小時待命，用錢換你的肝」。
完整經歷曝光後，也掀起不少網友關注並回應「我也想試試看這行業，但膽子不夠大，佩服您！」、「救災、殯儀業、醫護，都是讓我很佩服的行業，不僅要克服心理壓力、也要有無私的勇氣」、「願意做這行做下去的人，我都很敬佩欸」、「非常敬佩你！謝謝您的付出」。（編輯：潘毅）