轉外勤「薪水多1萬」！50K業務猶豫了　過來人曝最佳解答

▲一名男網友發文，表示自己30歲才第一次工作，考上了中油職員，貼文一出，網友超羨慕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有從事業務的網友近期出現加薪機遇，不過卻需要轉為外勤，同時休假日也會出現變化，不禁讓他有些猶豫。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 17:54:36

薪資待遇的增加幅度一直是員工們最在意的重點。就有從事業務的網友近期出現加薪機遇，不過卻需要轉為外勤，同時休假日也會出現變化，不禁讓他有些猶豫。提問曝光後隨即也有過來人給出最佳解答。

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原PO在論壇PTT上發文提到，「我目前是純內勤業務，薪水約50K。業務還算單純都面對同事，週休二日。最近單位有開新的外勤業務，薪水加一萬有60K，可是要面對民眾，週休也可能要常常配合民眾加班，業務量絕對是變多，而且民眾有好壞，該為了加薪挑戰更辛苦的工作嗎？」

▲多數人認為應該從未來升遷、自身個性來判斷是否該轉外勤。（圖／翻攝PTT）
▲多數人認為應該從未來升遷、自身個性來判斷是否該轉外勤。（圖／翻攝PTT）
貼文曝光也隨即有過來人給予建議，「不要換，週休二日可以兼職或進修，如果個性不適合外勤就不要輕易換單位」、「重點是個性，如果你是內向的人，就建議維持現狀」、「看你覺得『週休二日又不用面對奧客』值不值一萬塊，是我的話不會換」、「你原本五萬也不低了，換一個沒固定假日，不會比較好」、「光要面對民眾就不值得了，還加班」。

另外也有人認為，應該從工作職位的未來發展來選擇，「如果後續升遷無關，只多這一萬，那還是繼續原本的好太多吧」、「多一萬沒有誘因，有業績或績效獎金嗎？」、「如果是開朗樂觀愛講話的人可以轉外勤看看，趁年輕多點不一樣的磨練」。（編輯：潘毅）

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