房市／房貸要提早還完？關鍵全看這件事

房貸
▲房貸要不要提早還完，專家建議應視個人投資理財能力而定。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-06 08:00:00

現在房貸期間多在20-30年，甚至有40年期的貸款方案，但許多人也會好奇，若手上有多餘的資金可以還房貸，到底該不該提前清償？房市專家指出，關鍵在於個人理財能力及規劃，目前房貸利率多在1.4%左右，若能找到風險低、投報率穩定高於1.4%的投資標的，建議不必急著還完房貸；反之，若沒有理財規劃或擔心風險太高，仍可以考慮盡早還完貸款。

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信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，是否要提早還完房貸沒有絕對的答案，主要仍視個人理財能力及規劃而定。他說明，早期房貸利率動輒5%、6%的年代，多數人會選擇盡快清償，因為「早還就是賺」，不用負擔高額的利息；不過，目前房貸利率多在1.4%左右，負擔相對低很多，若有把握能找到低風險、投報率穩定高於1.4%的投資標的，就可考慮先不急著還房貸，而是將資金拿來投資，收益會更高。

但曾敬德也強調，但凡是投資就會有風險，因此重點在於能否找到風險低，收益又穩定的投資標的，否則的話，若提早還完房貸，等於沒有任何風險，較適合不習慣操作其他理財方式、保守為上的購屋族。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡也表示，目前房貸利率低，許多人傾向將資金拿來投資操作，只要投報率高於房貸利率，不提前清償房貸也沒有損失。此外，即使是沒有投資理財習慣者，由於利率相當低，除非手上剛好有大筆現金可以多還貸款，否則既然每月仍有固定的生活支出，是否提前清償，影響並不大。

不過，郎美囡認為，若是有以下考量的購屋族，仍可以考慮提前償還房貸。舉例來說，目前房貸多30年期，有些人快退休時可能還未清償完畢，就會建議拿到一筆退休金時，可考慮一口氣清償完畢，否則日後只靠每月退休金生活，沒有薪資收入，屆時還款壓力可能比較大。

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