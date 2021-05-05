買麥當勞「2食物」超尷尬！男端上桌愣 常客一看全秒懂
我國速食品牌眾多，其中龍頭麥當勞因為其「無法複製的薯條」風味，深受不少饕客的喜愛。不過，近日就有網友分享自己去麥當勞買東西吃時，端上桌後卻不知道該從何下手，內心陷入尷尬的局面，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-05 18:49:18｜2021-05-05 18:49:26
原PO在「Dcard」貼文指出「如果桌上只有薯條和冰炫風，要先吃哪個？薯條冷掉就不好吃了....冰炫風會融化，同時買這兩個食物還真是有點困擾呢」只見照片中，除了麥當勞的薯條之外，還有麥當勞獨有超夯的冰炫風冰淇淋。
貼文一出，網友紛紛回應「ㄜ....這感覺完全懂＝＝」、「所以這兩食物我都分開買」、「冰炫風融化變超甜，還是先吃冰炫風」、「我會先快速吃冰炫風！融化太甜」、「懂你感受...想吃剛炸好的薯條，可是又怕冰炫風融化」、「先選薯條...冰炫風融化一點我還能吃」、「冰炫風，冷掉的薯條我愛吃」、「我會先點薯條，吃完之後再點冰炫風」。
不過，也有網友推薦吃法「其實薯條沾冰炫風蠻好吃的＝＝」、「沾著吃正解」、「沾著吃超讚」、「麥當勞薯條跟鬼一樣，什麼都百搭，可以沾著吃」、「沾著吃+1，一口薯條一口冰，真的超讚」。（編輯：張嘉哲）