「這器官」越大生殖器越長！日學者量126具男屍：是真的
生殖器的長度按照各國生長基因不同，國人的平均值也有所不同，而近日，日本京都府立醫科大學最新研究發現，「鼻子」比較大的男性，其生殖器可能有更長的可能性，此項研究是透過測量126名中年男性死後3天內的遺體後發現。
編輯中心/綜合報導
2021-05-05 19:07:24
綜合外媒報導，日本京都府立醫科大學發表最新研究於醫學期刊《基礎與臨床男性科學》（Basic and Clinical Andrology），內容指出，研究團隊測量126名男性死亡後屍體的身高、體重、睪丸重量、陰莖周長、陰莖鬆弛長度（flaccid penile length），並透過陰莖垂直延伸長度（stretched penile length）來還原勃起後的大小。
結果發現，鼻子長度5.59公分者，陰莖長度可達13.46公分；鼻子長度小於4.57公分者，陰莖長度最大值僅10.41公分；鼻子尺寸兩種尺寸介於中間者，陰莖平均長度11.43公分，與日本男性平均生殖器尺寸同樣數值，日本學者提到，此研究首次證明「陰莖延伸長度與鼻子尺寸的關聯」，但因樣本僅限於日本男性，也沒有完全的釐清兩者關聯，還是需要進一步研究。
而該研究也立刻在日本推特、論壇上引發熱議，不少人紛紛留言「難怪我鼻子這麼大www」、「我就是鼻子小的，看完這個研究都笑了www」、「真是有趣的研究」、「不管是如何，尺寸大小都不是重要的因素，男性們自己了解www」、「真有趣呀！同學好幾個鼻子大的，這代表什麼」。（編輯：張嘉哲）