「這器官」越大生殖器越長！日學者量126具男屍：是真的

▲只要是男生多少都會在意自己的生殖器大小，近日就有日本學者研究指出，鼻子越大的男生，生殖器可能都比較長。（示意圖/pixabay）
▲只要是男生多少都會在意自己的生殖器大小，近日就有日本學者研究指出，鼻子越大的男生，生殖器可能都比較長。（示意圖/pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 19:07:24

生殖器的長度按照各國生長基因不同，國人的平均值也有所不同，而近日，日本京都府立醫科大學最新研究發現，「鼻子」比較大的男性，其生殖器可能有更長的可能性，此項研究是透過測量126名中年男性死後3天內的遺體後發現。

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綜合外媒報導，日本京都府立醫科大學發表最新研究於醫學期刊《基礎與臨床男性科學》（Basic and Clinical Andrology），內容指出，研究團隊測量126名男性死亡後屍體的身高、體重、睪丸重量、陰莖周長、陰莖鬆弛長度（flaccid penile length），並透過陰莖垂直延伸長度（stretched penile length）來還原勃起後的大小。

▲日本京都府立醫科大學研究發現，鼻子較大的男性，更可能擁有較長的陰莖。（圖／翻攝Basic
▲日本京都府立醫科大學研究發現，鼻子較大的男性，更可能擁有較長的陰莖。（圖／翻攝Basic and Clinical Andrology）
結果發現，鼻子長度5.59公分者，陰莖長度可達13.46公分；鼻子長度小於4.57公分者，陰莖長度最大值僅10.41公分；鼻子尺寸兩種尺寸介於中間者，陰莖平均長度11.43公分，與日本男性平均生殖器尺寸同樣數值，日本學者提到，此研究首次證明「陰莖延伸長度與鼻子尺寸的關聯」，但因樣本僅限於日本男性，也沒有完全的釐清兩者關聯，還是需要進一步研究。

而該研究也立刻在日本推特、論壇上引發熱議，不少人紛紛留言「難怪我鼻子這麼大www」、「我就是鼻子小的，看完這個研究都笑了www」、「真是有趣的研究」、「不管是如何，尺寸大小都不是重要的因素，男性們自己了解www」、「真有趣呀！同學好幾個鼻子大的，這代表什麼」。（編輯：張嘉哲）

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