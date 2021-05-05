停車場「無縫」全塞滿！他驚：怎麼運作的 內行秒曝真相
市區的車位總是一位難求，因此許多人都會將汽車停進停車場。近日，就有網友分享一處位於台北市南港區的停車場，裡頭的車輛都用「頭接尾」的方式停放，幾乎沒有車道，這讓他相當好奇「這停車場是怎麼運作的？」貼文一出，也引起網友熱烈的討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-05 23:17:39
原PO在《路上觀察學院》分享一張位於台北市南港區停車場的照片，只見照片中所有的車輛幾乎是以「頭接尾」的方式停放，車道的空間只能夠讓一名成人行走，完全沒有預留給車輛的空間，看到這個塞好塞滿的停車場，讓他忍不住想問「看這景色半年了，還是不知道這停車場怎麼運作的？」
貼文曝光後，有不少網友開玩笑說，「前排是主管，後排是員工」、「用手指移一下，這是典型的益智遊戲」、「同排相同顏色就會消掉，其他車就出的來了」、「車子可以出來就能下班，否則繼續加班」、「注定加班的停在最裡面吧」、「地板是機械式的，然後可以開下去從密道出來啊」、「那邊的車都是用直升機吊進去的」。
不過，還是有網友解答，雖然這類型的停車場看似塞滿，但車主只需要將鑰匙寄放在管理員室，由停車場管理員負責移動車輛，所以才出現毫無預留車道，將所有空間規劃成停車位的景象。另外，也有人分享自身經歷，「泰國也有類似的，但作法是停好車打空檔、不拉手煞車，需要開車出去的時候，再由人力推開其他車輛」。（編輯：許智超）